14 İyul 2026
AZ

TNS-in məşqçisi: “Sabah”la oyun bu dəfə fərqli olacaq”

Futbol
Xəbərlər
14 İyul 2026 00:29
62
TNS-in məşqçisi: “Sabah”la oyun bu dəfə fərqli olacaq”

Uelsin TNS klubunun baş məşqçisi Kreyq Harrison Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ikinci oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, məşqçi Azərbaycan klubunun gücünü etiraf etsə də, komandasının evdə daha aktiv olmaq niyyətində olduğunu bildirib.

“Sabah” çox yaxşı komandadır. Onlar Çempionlar Liqasında yaxşı çıxış edən “Qarabağ”la rəqabət aparırlar. Əgər “Sabah” onlara qarşı belə nəticələr göstərirsə, onları zəif adlandırmaq olmaz. Rəqibin çox yüksək keyfiyyətli oyunçuları və təcrübəli baş məşqçisi var”, - Harrison oyunöncəsi mətbuat konfransında deyib.

Uelsli məşqçi qeyd edib ki, Bakıdakı məğlubiyyətə baxmayaraq, oyunçularının təşkilatçılığından, fədakarlığından və xarakterindən məmnundur.

“Bəlkə də istədiyimiz qədər hücum edə bilmədik. Bu dəfə rəqibin topa o qədər də sahib olmayacağını gözləyirəm. Lakin, “Sabah” oyunu idarə etməyi sevir, ona görə də müəyyən bir üstünlüyə sahib ola bilərlər”, - deyə məşqçi əlavə edib.

Harrisonun sözlərinə görə, cavab oyununda TNS topu daha tez-tez saxlamağa, qol imkanları yaratmağa və Bakı komandasının müdafiəsinə təzyiq göstərməyə çalışacaq.

“Bu dəfə planımız fərqli olacaq. Daha çox topa sahib olmaq və fürsətlər yaratmaq istəyirik. Topa sahib olmaq vacibdir, amma nəticədə qapıya zərbələr hər şeyi həll edir. Evdə daha çox hücum etməyi və rəqiblərimizi təzyiq altında saxlamağı planlaşdırırıq. Əvvəlcə qol vursaq, hər şey dəyişəcək”, - deyə məşqçi vurğulayıb.

Harrison həmçinin “Park Hall” stadionunun süni örtüyünün komandası üçün üstünlük olacağını gözləyir.

“Avropada süni örtüklü meydançalar çox deyil. Biz burada hər gün məşq edirik və oynayırıq. Topun quru və ya yağışlı havada necə hərəkət etdiyini çox yaxşı bilirik. Oyunçularımız burada özlərini rahat hiss edirlər. Biz evdə həqiqətən təhlükəli rəqibik”, - deyə o qeyd edib.

“Sabah” ilk oyunda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Buna baxmayaraq, Harrison bir qolun matçın gedişatını tamamilə dəyişdirə biləcəyinə inanır.

“Evdə oynayırıq və iki qol geridəyik. Əvvəlcə qol vurmalıyıq. Bu, ilk dəqiqədə və ya 80-ci dəqiqədə baş verə bilər. Əgər 80 dəqiqə ərzində qol vura bilsək, matç, demək olar ki, yenidən başlayacaq. Əsas məqsədimiz budur”, - deyə mütəxəssis yekunlaşdırıb.

Xatırladaq ki, cavab görüşü iyulun 14-də “Park Hall” stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib
00:47
DÇ-2026

Messi pley-off mərhələsinin iki oyununda 10 km-dən çox məsafə qət edib

Argentina millisi 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb
Qvardiola İtaliya millisinə rəhbərlik edə bilər
13 İyul 23:51
Dünya futbolu

Qvardiola İtaliya millisinə rəhbərlik edə bilər

İtaliya milli komandası ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib
“Əl-Nəsr” klubu maliyyə böhranı ilə üzləşib
13 İyul 23:35
Dünya futbolu

“Əl-Nəsr” klubu maliyyə böhranı ilə üzləşib

“Əl-Nəsr” ötən mövsüm Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazanıb
“Turan Tovuz” İran millisi ilə üz-üzə gələcək
13 İyul 23:20
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” İran millisi ilə üz-üzə gələcək

Bölgə təmsilçisi iyulun 17-də İranın 21 yaşlılardan ibarət yığma komandası ilə qarşılaşacaq
Əfsanəvi futbolçu Uruqvayın baş məşqçisi oldu
13 İyul 23:05
Dünya futbolu

Əfsanəvi futbolçu Uruqvayın baş məşqçisi oldu

Uruqvay DÇ-2026-da iki xal toplayaraq qrupdan çıxa bilməmişdi
Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb
13 İyul 22:49
Dünya futbolu

Yarımmüdafiəçi Torqan Azar “Lans”a qayıdıb

Azar “Lans”ın gənclik sisteminin yetirməsidir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
13 İyul 09:58
Futbol

Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma hər iki komanda üçün yeni mövsüm öncəsi hazırlıq çərçivəsində baş tutub