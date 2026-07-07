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TNS-in çalışdırıcısı: “Ev oyunlarımızda güclü rəqiblərə qarşı yaxşı göstəricilərimiz var” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
7 İyul 2026 23:11
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TNS-in çalışdırıcısı: “Ev oyunlarımızda güclü rəqiblərə qarşı yaxşı göstəricilərimiz var”

“Uzun məsafə qət etmişdik”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Uelsin TNS komandasının baş məşqçisi Kreyq Harrison Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində "Sabah"a 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları ilk oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

"Çalışırdıq ki, oyunda qalaq. Evdəki matçda uğurlu nəticə qazanmaq istəyirdik. Növbəti mərhələyə ümidimiz var. İlk hissədə daha çox güc sərf etdik. İkinci hissədə yorğunluq oyunumuza təsir etdi. İlk hissədə qapını toxunulmaz saxlamaq bizim əsas planımız idi. Biz Bakıda vaxt aparmaq yox, yaxşı nəticə qazanmaq istəyirdik. Doğma meydandakı matçlarda uğurlu statistikamız var. Bunu "Sabah"la görüşdə də davam etdirmək niyyətindəyik", - deyə baş məşqçi qeyd edib.

Xatırladaq ki, komandalar arasında cavab matçı iyulun 14-də Uelsdə baş tutacaq.

Leyla Eminova
İdman.Biz
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