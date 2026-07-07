“Qarabağ” yeni mövsüm üçün formalarını təqdim edib - VİDEO

“Qarabağ” 2026/27 mövsümü üçün formalarını təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bununla bağlı klubun sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib.
Ağdam təmsilçisinin formaları ağ, qara və göy rəngdədir.
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