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Fərid Namazov “İmişli”də özünə daha bir köməkçi götürüb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
7 İyul 2026 18:29
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Fərid Namazov “İmişli”də özünə daha bir köməkçi götürüb

“İmişli” PFK məşqçilər korpusunu UEFA Pro lisenziyalı mütəxəssis Zamir Həsənov ilə gücləndirib.

İdman.Biz kluba istinadən bildirir ki, o, komandada köməkçi məşqçi vəzifəsində fəaliyyət göstərəcək. Tərəflər arasında 1 illik müqavilə imzalanıb.

Zəngin məşqçilik təcrübəsinə malik Zamir Həsənov uzun illər AFFA-da müxtəlif yaş qrupları üzrə milli komandalarda məşqçi və baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. O, həmçinin AFFA-nın təhsil departamentində məşqçi-təlimatçı kimi çalışaraq məşqçi hazırlığı prosesinə töhfə verir.

Zamir Həsənov “Şamaxı”, “Şəfa” klublarında, eləcə də “Zirə” FK və “Səbail” FK Akademiyalarında uğurla fəaliyyət göstərərək oyunçu inkişafı və müasir məşq metodikası sahəsində dəyərli təcrübə qazanıb.

Qeyd edək ki, “İmişli” bu ayın əvvəlində Fərid Namazovu baş məşqçi postuna gətirib.

Komandanın qapıçılar üzrə yeni məşqçisi Elşad Tahirov olacaq. Fitness məşqçisi vəzifəsini isə Elmir Cəbrayılov yerinə yetirəcək.

Klubu 2025/2026 mövsümündə Jorj Kaşkilya çalışdırıb.

İdman.Biz
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