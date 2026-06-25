Alvares uğrunda mübarizəyə “Mançester Yunayted” də qoşulur

İspaniyanın “Atletiko” futbol klubunun argentinalı hücumçusu Xulian Alvaresin ətrafında transfer mübarizəsi böyüyür.
İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubu 26 yaşlı forvardla bağlı ilkin addım atıb. AS jurnalisti Markos Duranın yazdığına görə, mankunianlar futbolçunun nümayəndələri ilə birbaşa əlaqə saxlayıblar.
Alvaresin özü də Madrid klubundan ayrılmaq istədiyini gizlətmir. O, Argentina yığmasının DÇ-2026-da Avstriyanı 2:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra “Atletiko” rəhbərliyi ilə danışdığını və hər kəs üçün ən yaxşı variantın transfer olduğunu bildirib. Hücumçu “arzusunu reallaşdırmaq” istədiyini deyib.
Məlumata görə, Alvaresin əsas hədəfi “Barselona”ya keçməkdir. Lakin Kataloniya klubunun tələb olunan böyük məbləği ödəməsi çətin görünür. “Atletiko” isə futbolçunu xüsusən İspaniyadakı rəqiblərinə buraxmaq istəmir və onun 500 milyon avroluq (1 milyon AZN) sərbəstqalma bəndini əsas götürür.
Transfer yarışında “Barselona” ilə yanaşı, “Arsenal”, PSJ və “Real Madrid”in də adı hallanır. “Mançester Yunayted”in isə Çempionlar Liqasına qayıtması və maliyyə imkanları səbəbindən prosesə qoşulduğu bildirilir. Bununla belə, İngiltərə klubunun həm mərkəz yarımmüdafiəçisi, həm də bu səviyyədə hücumçu transferi üçün böyük xərcə gedib-getməyəcəyi sual altındadır.
Qeyd edək ki, “Atletiko” Alvaresi 2024-cü ildə “Mançester Siti”dən transfer edib. Argentinalı hücumçu ötən mövsüm Madrid klubunun heyətində 49 oyunda 20 qol və doqquz məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.