25 İyun 2026
AZ

Alvares uğrunda mübarizəyə “Mançester Yunayted” də qoşulur

Futbol
Xəbərlər
25 İyun 2026 18:25
83
Alvares uğrunda mübarizəyə “Mançester Yunayted” də qoşulur

İspaniyanın “Atletiko” futbol klubunun argentinalı hücumçusu Xulian Alvaresin ətrafında transfer mübarizəsi böyüyür.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubu 26 yaşlı forvardla bağlı ilkin addım atıb. AS jurnalisti Markos Duranın yazdığına görə, mankunianlar futbolçunun nümayəndələri ilə birbaşa əlaqə saxlayıblar.

Alvaresin özü də Madrid klubundan ayrılmaq istədiyini gizlətmir. O, Argentina yığmasının DÇ-2026-da Avstriyanı 2:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra “Atletiko” rəhbərliyi ilə danışdığını və hər kəs üçün ən yaxşı variantın transfer olduğunu bildirib. Hücumçu “arzusunu reallaşdırmaq” istədiyini deyib.

Məlumata görə, Alvaresin əsas hədəfi “Barselona”ya keçməkdir. Lakin Kataloniya klubunun tələb olunan böyük məbləği ödəməsi çətin görünür. “Atletiko” isə futbolçunu xüsusən İspaniyadakı rəqiblərinə buraxmaq istəmir və onun 500 milyon avroluq (1 milyon AZN) sərbəstqalma bəndini əsas götürür.

Transfer yarışında “Barselona” ilə yanaşı, “Arsenal”, PSJ və “Real Madrid”in də adı hallanır. “Mançester Yunayted”in isə Çempionlar Liqasına qayıtması və maliyyə imkanları səbəbindən prosesə qoşulduğu bildirilir. Bununla belə, İngiltərə klubunun həm mərkəz yarımmüdafiəçisi, həm də bu səviyyədə hücumçu transferi üçün böyük xərcə gedib-getməyəcəyi sual altındadır.

Qeyd edək ki, “Atletiko” Alvaresi 2024-cü ildə “Mançester Siti”dən transfer edib. Argentinalı hücumçu ötən mövsüm Madrid klubunun heyətində 49 oyunda 20 qol və doqquz məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib
19:12
DÇ-2026

Haker FİFA-nın saytını sındıraraq yayımları və statistikanı idarə edib

Səhv dərc edildikdən sonra FIFA özü onu aradan qaldırıb
Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb
18:57
DÇ-2026

Vinisius Ronaldo və Rivaldonun mundiallardakı nailiyyətini təkrarlayıb

Ronaldo və Rivaldo bunu 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatında etmişdilər
“Səbail” Zeynəddin Abdurahmanovu heyətinə qatıb
18:41
Azərbaycan futbolu

“Səbail” Zeynəddin Abdurahmanovu heyətinə qatıb

Zeynəddin Abdurahmanovla 1+1 illik müqavilə imzalanıb
DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:10
DÇ-2026

DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Növbəti oyun günündə mundialın pley-off mərhələsinin daha bir neçə iştirakçısı müəyyənləşəcək
“Arsenal” çempion heyətinin müdafiəçisini birdəfəlik aldı
17:59
Futbol

“Arsenal” çempion heyətinin müdafiəçisini birdəfəlik aldı

London klubu Pyero İnkapiyenin “Bayer”lə icarə müqaviləsindəki satınalma bəndini aktivləşdirib
Konte İtaliya millisinə qayıdır? Dörd illik müqavilə iddiası
17:39
Futbol

Konte İtaliya millisinə qayıdır? Dörd illik müqavilə iddiası

2030-cu il dünya çempionatına qədər komandanın yenidən qurulması planlaşdırılır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib