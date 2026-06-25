DÇ-2026: Almaniya və ABŞ artıq rahatdır, Yaponiya ilə İsveç arasında həlledici duel – İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026-da qrup mərhələsinin son turu davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, D, E və F qruplarında pley-offun daha bir neçə iştirakçısı müəyyənləşəcək. ABŞ və Almaniya artıq qruplarında birinci yeri təmin ediblər. Digər qruplarda isə ikinci yerlər və ən yaxşı üçüncü komandalar sırasına düşmək uğrunda mübarizə son dərəcə gərgin keçəcək.
D qrupu
ABŞ – 6
Avstraliya – 3
Paraqvay – 3
Türkiyə – 0
Türkiyə – ABŞ (26 iyun, 06:00, burada və bundan sonra vaxt Bakı vaxtı ilə göstərilib)
ABŞ millisi son tura maksimum rahat vəziyyətdə çıxır. Turnirin ev sahibləri əvvəlcə Paraqvayı inamlı şəkildə məğlub edib (4:1), daha sonra Avstraliyanın öhdəsindən gəlib (2:0) və artıq qrupda birinci yeri təmin ediblər. Buna görə də Maurisio Poçettinonun komandası üçün Türkiyə ilə oyun daha çox pley-off öncəsi gücü düzgün bölüşdürmək imkanıdır.
Bununla belə, bu axşam amerikalılar üçün tam formal xarakter daşımayacaq. Məşqçilər korpusu sarı vərəqə limitində olan futbolçuları riskə atmaq istəmir. Baldır əzələsindəki problemlərdən sonra Kristian Pulişiçin meydana çıxması isə oyun vaxtı və ehtiyatlı yanaşmadan asılıdır. ABŞ əsas vəzifəni yerinə yetirib, lakin ev dünya çempionatında hətta belə görüşlər də heyətin dərinliyinin sınağına çevrilir.
Türkiyənin vəziyyəti isə tam əksinədir. Avstraliyaya (0:2) və Paraqvaya (0:1) məğlubiyyətlər komandanı növbəti mərhələyə yüksəlmək şansından məhrum edib. Vinçenso Montella və futbolçuları üçün bu artıq turnir yox, nüfuz məsələsidir. Uğursuz startdan sonra onlar dünya çempionatını əliboş tərk etməmək və ən azı güclü sonluq nümayiş etdirmək istəyirlər.
Paraqvay – Avstraliya (26 iyun, 06:00)
D qrupunun əsas oyunu Avstraliya ilə Paraqvay arasında keçiriləcək. Burada vəziyyət sadədir: Avstraliyaya ikinci yeri tutaraq birbaşa 1/16 finala yüksəlmək üçün heç-heçə kifayətdir. Toni Popoviçin komandası Türkiyə üzərində qələbədən (2:0) sonra ABŞ-yə uduzub (0:2), lakin taleyini öz əlində saxlayıb.
Avstraliyanın heyətlə bağlı problemləri var. Həlledici oyun öncəsi müdafiəçi Ceykob İtalyano sıradan çıxıb, daha əvvəl isə Metyu Leki zədələnmişdi. Buna görə məşqçilər korpusu start heyətində dəyişiklik etməli olacaq. Bununla belə, itkilərə baxmayaraq, "Socceroos" daha əlverişli mövqedədir, çünki qələbə qazanmaq məcburiyyətində deyil.
Paraqvay turnirə ABŞ-dən aldığı ağır məğlubiyyətlə (1:4) başlayıb, lakin daha sonra Türkiyə üzərində qələbə (1:0) sayəsində mübarizəyə qayıdıb. İndi cənubi amerikalılara üçüncü yerlərin reytinqindən asılı olmamaq üçün qələbə lazımdır. Heç-heçə Paraqvayı üçüncü yerdə saxlayacaq və pley-off şansı verəcək, amma heç bir zəmanət olmadan.
Paraqvay üçün əlavə problem Migel Almironun yoxluğudur. O, Türkiyə ilə oyunda qırmızı vərəqə aldığı üçün diskvalifikasiya olunub. Hücum edib qələbə axtarmalı olan komanda üçün ən tanınmış oyunçulardan birinin itkisi xüsusilə ağrılıdır.
E qrupu
Almaniya – 6
Kot-d’İvuar – 3
Ekvador – 1
Kürasao – 1
Ekvador – Almaniya (25 iyun, 23:59)
Almaniya artıq E qrupunun qalibi olub və rahat şəkildə pley-offa hazırlaşa bilər. Komanda turnirə Kürasao üzərində böyükhesablı qələbə ilə başlayıb (7:1), daha sonra isə çətin keçən oyunda Kot-d’İvuarı məğlub edib (2:1). İkinci turdakı qələbə xüsusilə vacib olub. Almanlar hesabda geri düşsələr də, oyunun gedişatını dəyişərək qrupun favoriti statusunu təsdiqləyiblər.
Ekvador üçün isə bu görüş turniri xilas etmək baxımından son şansdır. Kot-d’İvuara məğlubiyyətdən (0:1) və Kürasao ilə qolsuz heç-heçədən (0:0) sonra komanda dünya çempionatında hələ də qol vurmayıb. Real şanslarını qorumaq üçün Ekvadora Almaniya üzərində qələbə lazımdır. İkinci yer üçün isə paralel oyunda uyğun nəticə də tələb olunur.
Ekvadorluların əsas problemi hücum xəttidir. Komanda müdafiədə nizam-intizamlı oynayır, lakin belə turnirdə qolsuz uzağa getmək mümkün deyil. Almaniyaya qarşı ilk iki turdakından daha cəsarətli çıxış etmək lazım gələcək ki, bu da rəqib üçün boş zonalar yaradacaq.
Almaniya isə öz növbəsində heyətdə rotasiya edə bilər. Lakin hətta qarışıq heyət də ciddi qüvvə təsiri bağışlayır. Almanlar üçün bu, qələbə ritmini saxlamaq, Ekvador üçün isə heç-heçənin belə kifayət etməyə biləcəyi bir oyundur.
Kürasao – Kot-d’İvuar (25 iyun, 23:59)
Kürasao artıq bu dünya çempionatının ən xoş sürpriz hekayələrindən birinə çevrilib. Almaniyadan alınan ağır məğlubiyyətdən (1:7) sonra turnirin debütantı psixoloji baxımdan dağılmayıb və ikinci turda Ekvadorla 0:0 hesablı heç-heçə edərək tarixi xal qazanıb. Həmin axşamın qəhrəmanı 15 seyvlə yadda qalan qapıçı Eloy Room olub.
Amma indi Kürasaoya sadəcə gözəl hekayə yox, qələbə lazımdır. Yalnız Kot-d’İvuar üzərində üç xal komandanın ikinci yerə və ya ən yaxşı üçüncü komandalar sırasından növbəti mərhələyə yüksəlmək şansını qoruyur. Bunun üçün Ekvadorun Almaniyanı məğlub etməməsi də arzuolunandır, əks halda əlavə göstəricilər ön plana çıxacaq.
Kot-d’İvuar daha rahat mövqedədir. Komanda turnirə Ekvador üzərində qələbə ilə başlayıb (1:0), daha sonra Almaniyaya qarşı xal qazanmağa yaxın olsa da, oyunun sonunda həlledici qolu buraxaraq məğlub olub (1:2). İndi Afrika təmsilçisinə ikinci yeri təmin etmək üçün heç-heçə kifayətdir.
Heyətlə bağlı bəzi suallar da var. Vilfrid Sinqonun iştirakı sual altındadır. Bununla belə, komanda Amad Diallo, Yan Diomande və Frank Kessiye kimi oyunçular hesabına güclü hücum potensialını qoruyur. İvuarlılar üçün bu, sürpriz yaratmaqdan daha çox, ilk turda başlanmış işi soyuqqanlı şəkildə başa çatdırmaq oyunudur.
F qrupu
Niderland – 4
Yaponiya – 4
İsveç – 3
Tunis – 0
Tunis – Niderland (26 iyun, 03:00)
Niderland son tura qrup lideri kimi çıxsa da, hələ özünü tam rahat hiss edə bilməz. Yaponiya ilə heç-heçədən (2:2) sonra Ronald Kumanin komandası İsveçi darmadağın edib (5:1) və top fərqini xeyli yaxşılaşdırıb. İndi Tunis üzərində qələbə və ya heç-heçə "Oranje"yə pley-off vəsiqəsi qazandıracaq.
Niderland üçün təkcə növbəti mərhələyə yüksəlmək deyil, qrupda birinci olmaq da vacibdir. F qrupunun qalibi 1/16 finalda Mərakeşlə qarşılaşacaq, ikinci yeri tutan komandanı isə Braziliya gözləyir. Buna görə artıq turnirlə vidalaşmış Tunisə qarşı belə motivasiya yüksəkdir.
Tunis qrup mərhələsini uğursuz keçirib: əvvəl İsveçə 1:5, sonra isə Yaponiyaya 0:4 hesabı ilə uduzub. Komanda artıq pley-off şansını itirib, lakin Niderlandla görüş turnirdən qalan mənfi təəssüratı bir qədər azaltmaq imkanı yarada bilər. Problem ondadır ki, rəqib hazırda hücumda əla formadadır, Tunis müdafiəsi isə iki oyunda doqquz qol buraxıb.
Niderland açıq favorit hesab olunur. Lakin onlar üçün əsas təhlükə başqa yerdədir – oyuna həddindən artıq arxayın çıxmaq olmaz. Bir uğursuz axşam komandanı birinci yerdən məhrum edə bilər, xüsusən də paralel oyunda Yaponiya ilə İsveç məhsuldar nəticə qeydə alsalar.
Yaponiya – İsveç (26 iyun, 03:00)
Bu, F qrupunun mərkəzi oyunudur. Yaponiyaya pley-offa yüksəlmək üçün heç-heçə və ya qələbə kifayətdir. İsveçə isə mübarizəni davam etdirmək üçün mütləq qələbə lazımdır. Buna görə də xarakter etibarilə bu, demək olar ki, ələnmə oyunudur.
Yaponiya dünya çempionatına Niderlandla heç-heçə ilə başlayıb (2:2), daha sonra isə Tunisi inamla məğlub edib (4:0). Komanda intizamlı, sürətli və psixoloji cəhətdən sabit görünür. Yaponlar iki tur ərzində göstəriblər ki, təkcə güclü rəqibə qarşı müdafiə olunmağı deyil, boşluq əldə etdikdə oyuna hökm etməyi də bacarırlar.
İsveç isə tamamilə fərqli iki oyun keçirib. Əvvəl Tunis üzərində 5:1 hesablı qələbə qazanıb, sonra isə özü Niderlanddan 1:5 hesabı ilə məğlub olub. Bu qədər fərqli nəticələr fonunda əsas sual budur: Yaponiyaya qarşı hansı İsveç meydana çıxacaq – aqressiv və hücumda güclü, yoxsa top itkisi zamanı həssas olan?
Xüsusi diqqət Yaponiya müdafiəsi ilə İsveç hücumu arasındakı duelə yönələcək. Aleksander İsak və Viktor Dyökereş çoxlu qol vəziyyəti olmadan da epizodu həll edə bilirlər. Lakin Yaponiya artıq sübut edib ki, oyunun tempinə nəzarət etməyi bacarır və yüksək əhəmiyyətli matçlardan çəkinmir.
İsveç üçün heç-heçə də ən yaxşı üçüncü komandaların reytinqi vasitəsilə şans yarada bilər. Amma bu halda başqa oyunların nəticələrini gözləmək lazım gələcək. Qələbə isə bütün suallara cavab verir. Buna görə də məhz bu qarşılaşma D, E və F qruplarında ən gərgin mübarizə vəd edir.