Neymarın oğlunu azarkeş sandılar: Braziliyalı ulduz özü müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO

Braziliya millisinin futbolçusu Neymar DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Şotlandiyaya qarşı oyundan sonra ailəsi ilə görüşərkən diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş başa çatandan sonra Neymarın oğlu Davi Lukka atasına tərəf qaçmaq istəyib. Lakin təhlükəsizlik əməkdaşları onu meydana daxil olmaq istəyən azarkeş hesab edərək saxlayıblar.
Bundan sonra Neymar özü vəziyyətə müdaxilə edib. Braziliyalı futbolçu təhlükəsizlik əməkdaşlarına yaxınlaşaraq onun oğlu olduğunu bildirib və Davi Lukkanın yanına gəlməsinə şərait yaradılıb.
Qeyd edək ki, Braziliya millisi Şotlandiyanı 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Neymar bu qarşılaşmada uzun fasilədən sonra millinin heyətində meydana çıxıb və 75-ci dəqiqədə Matheus Kunyanı əvəzləyib.