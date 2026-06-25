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Türkiyə DÇ-2026-da son oyununa çıxacaq: Üçüncü turun oyunlarının AFİŞASI

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 12:38
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Türkiyə DÇ-2026-da son oyununa çıxacaq: Üçüncü turun oyunlarının AFİŞASI

Futbol üzrə DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin həlledici - üçüncü turun oyunları davam etməkdədir.

İdman.Biz xəbər verir ki, qrup mərhələsinin sonuncu turu azarkeşlərə bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar vəd edir.

E qrupunun həlledici görüşlərində Kürasao Kot-d'İvuarla, Ekvador isə Almaniya ilə üz-üzə gələcək. Hər iki matçın start fiti Bakı vaxtı ilə iyunun 26-da saat 23:59-da səslənəcək.

Geridə qalan iki turdan sonra E qrupunda 6 xalla Almaniya liderlik edir. Aktivində 3 xal olan Kot-d'İvuar ikinci, Ekvador və Kürasao milliləri isə 1 xalla müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü pillələri bölüşürlər.

F qrupunun qarşılaşmalarında isə Yaponiya İsveçlə, Tunis isə Niderlandla üz-üzə gələcək. Hər iki görüş iyunun 26-da Bakı vaxtı ilə 03:00-da başlayacaq.

Hazırda F qrupunda vəziyyət belədir: 4 xal toplayan Niderland və Yaponiya ilk iki sıranı ələ keçiriblər. Onları 3 xalla üçüncü yerdə qərarlaşan İsveç izləyir, xal hesabını aça bilməyən Tunis isə sonuncu yerdədir.

D qrupunun mübarizəsində isə iyunun 26-da 06:00-da Türkiyə ABŞ ilə, Paraqvay isə Avstraliya ilə mühüm xallar uğrunda yaşıl meydanda gücünü sınayacaq.

D qrupunun turnir cədvəlinə nəzər salsaq, ABŞ-nin 6 xalla vahid lider olduğunu görərik. Avstraliya və Paraqvay hərəyə 3 xalla ikinci və üçüncü yerləri tuturlar, Türkiyə yığması isə qrupun autsayderidir və aktivində xal yoxdur.

Dünya çempionatı

III tur

25 iyun

E qrupu

23:59. Kürasao - Kot-d'İvuar;

23:59. Ekvador - Almaniya.

26 iyun

F qrupu

03:00. Yaponiya - İsveç;

03:00. Tunis - Niderland.

D qrupu

06:00. Türkiyə - ABŞ;

06:00. Paraqvay - Avstraliya.

Qeyd edək ki, mundiala iyulun 19-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
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