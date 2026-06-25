“Argentinaya nifrət edirəm”: Braziliyalı azarkeşlər DÇ-2026-da əsas rəqibləri barədə - İDMAN.BİZ ABŞ-DƏ - FOTO/VİDEO

Los-Anceles dünyanın ən futbolsevər şəhəri olmasa da, futbol üzrə DÇ-2026-nın ev sahiblərindən biri statusu burada xüsusi atmosfer yaradıb. Bu gün şəhərin məkanlarından biri sarı-yaşıl rənglərə bürünüb - mundial ab-havasını Braziliya azarkeşləri formalaşdırıblar.
İdman.Biz-in əməkdaşı ABŞ-dən xəbər verir ki, bu ölkədə yaşayan braziliyalılar və Cənubi Amerika təmsilçisinin fanatları Braziliya millisinin Şotlandiya ilə matçını (3:0) izləmək üçün bir araya gəliblər. Bu qələbə Braziliyanın qrupda birinci yeri tutaraq rəsmən pley-offa yüksəlməsini təmin edib.
Əməkdaşımız braziliyalı azarkeşlərdən yığmalarının çempionluq şanslarına nə dərəcədə inandıqlarını və titul yolunda əsas rəqib kimi kimi gördüklərini soruşub.
“Düşünürəm ki, çempion olmaq şansımız var. Braziliya ehtiras deməkdir və biz titul qazanmaq üçün hər şeyi edəcəyik”, – deyə Lara Dualibi bildirib.
Dualibi Braziliya millisinin əsas rəqibləri kimi Niderland və Almaniyanı göstərib. Xüsusilə Almaniyanı fərqləndirən azarkeş bunun səbəbini də açıqlayıb. Məhz almanlar DÇ-2014-ün yarımfinalında ev sahibi Braziliyanı 7:1 hesabı ilə darmadağın edərək dünya çempionatları tarixində bu ölkəyə ən ağır məğlubiyyətlərdən birini yaşadıblar.
“Həmin 7:1 hesabı hələ də şüurun dərinliklərində yaşayır. Biz emosional komandayıq və mənə elə gəlir ki, belə xatirələr futbolçulara psixoloji təsir göstərə bilər”, - deyə Dualibi hesab edir.
O, həmçinin Vinisius Juniorun oyunundan təsirləndiyini etiraf edib. Bu yaxınlarda zədədən sonra meydana qayıdan Neymarla bağlı isə nə gözləyəcəyini bilmədiyini, amma onun istənilən uğuruna sevinəcəyini bildirib.
Digər braziliyalı Zak Kayzer isə əsas təhlükəni Avropa komandalarında deyil, Argentinada görür.
“Onlar kobud oynayırlar. Üstəlik, heyətlərində boyu çox da hündür olmayan, amma futbolda inanılmaz dərəcədə güclü bir oyunçu var. Adını çəkməyəcəyəm, amma söhbətin kimdən getdiyini yəqin ki, başa düşürsünüz”, - deyə o, gülümsəyərək bildirib.
Braziliya növbəti matçını F qrupunda ikinci yeri tutacaq komanda ilə keçirəcək. Potensial rəqiblərdən biri Yaponiya millisidir. Kayzer yaponları turnirin “qara atı” adlandırıb və pley-off mərhələsində onlarla qarşılaşmaq istəmədiyini etiraf edib.
Turnirlə bağlı ümidlərindən danışan braziliyalı bir neçə futbolçunun adını xüsusi qeyd edib:
“Mənim üçün ən yaxşı oyunçu Vinisiusdur. Həmçinin Endriki qeyd edərdim. O, nə qədər çox oynayırsa, bir o qədər çox qol vurur. Təbii ki, böyük ümidlər Neymarla da bağlıdır. Biz braziliyalılar onu sevirik və onun ilk dünya çempionluğunu qazanmasını istəyirik. Düşünürəm ki, turnir irəlilədikcə daha çox oyun vaxtı alacaq”.
Serena Kursio da Endriki hazırkı Braziliya millisinin əsas istedadlarından biri adlandırıb.
“O, mənim ən sevdiyim futbolçudur. Cəmi 19 yaşı var və Braziliya futbolunun əsas ümididir. Əlbəttə, Neymardan da çox şey gözləyirik. Ola bilsin ki, o, bu dünya çempionatında hələ öz sözünü deyəcək”, - deyə o bildirib.
Qızın fikrincə, Braziliyanın çempion olmaq üçün bütün imkanları var. Bununla belə, ən təhlükəli rəqib Fransa millisidir. Xüsusilə Kilian Mbappé və Usman Dembele kimi ulduzların varlığı onu ehtiyatlı olmağa vadar edir. F qrupundan gələcək mümkün rəqib isə onu ciddi şəkildə narahat etmir.
İqor Briza isə Braziliyanın çempionluq şansları barədə verilən suala təəccüblə reaksiya göstərib.
“Əlbəttə ki, biz dünya çempionu ola bilərik. Bu nə sualdır belə? Hətta bundan da artıq – biz dünya çempionu olacağıq. Sözlərimi yadınızda saxlayın: Neymar bu komandanın ən yaxşı oyunçusu olacaq. Heyətimizdə çox güclü futbolçular var, amma bəzən komanda daxilində uyğunluq çatışmır və ya oyunçular təzyiq hiss edirlər. Neymar həmin təzyiqi öz üzərinə götürə bilir”, - deyə o əminliklə bildirib.
Əsas rəqibdən danışarkən Briza yenidən Argentinanı xatırlayıb.
“Argentinaya nifrət edirəm. Bu hiss qarşılıqlıdır”, - deyə braziliyalı emosional şəkildə bildirib.