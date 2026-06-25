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Alaybeqoviç dünya çempionatlarının ən gənc bombardirləri siyahısında Yamalla Messini keçib

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 06:11
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Alaybeqoviç dünya çempionatlarının ən gənc bombardirləri siyahısında Yamalla Messini keçib

Bosniya və Herseqovina millisinin yarımmüdafiəçisi Kərim-Sem Alaybeqoviç dünya çempionatlarının ən gənc 10 bombardiri siyahısına daxil olub.

İdman.Biz bildirir ki, o, komandasının DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Qətəri məğlub etdiyi oyunda buna nail olub. Matç 3:1 hesabı ilə başa çatıb və Alaybeqoviç 29-cu dəqiqədə qol vurub.

Alaybeqoviç bu reytinqdə İspaniya hücumçusu Lamin Yamal və argentinalı hücumçu Lionel Messini geridə qoyub.
Reytinqin lideri dünya çempionatında ilk qolunu 17 yaş 239 günlüyündə vuran Peledir.

Dünya çempionatında ən gənc 10 qol vuran oyunçu:

1. Pele (Braziliya) – 17 yaş 239 gün.
2. Manuel Rosas (Meksika) – 18 yaş 93 gün.
3. Qavi (İspaniya) – 18 yaş 110 gün.
4. İbrahima M'baye (Seneqal) – 18 yaş 143 gün.
5. Maykl Ouen (İngiltərə) – 18 yaş 190 gün.
6. Nikolae Kovaç (Rumıniya) — 18 yaş 197 gün.
7. Dmitri Sıçev (Rusiya) — 18 il, 231 gün.
8. Kerim-Sem Alaybeqoviç — 18 il, 276 gün.
9. Lamin Yamal (İspaniya) — 18 il, 343 gün.
10. Lionel Messi (Argentina) — 18 il, 357 gün.

İdman.Biz
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