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Neymar mundialdakı debütündən sonra: “Paltardəyişmə otağında ağlayırdım”

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 12:22
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Neymar mundialdakı debütündən sonra: “Paltardəyişmə otağında ağlayırdım”

Braziliya millisinin ulduz hücumçusu Neymar DÇ-2026-da ilk oyunundan sonra keçirdiyi emosiyaları bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Neymar ötən gecə dünya çempionatının C qrupunun 3-cü turunda Şotlandiyaya qarşı keçirilən matçda (3:0) 76-cı dəqiqədə meydana daxil olub.

Bu görüş hücumçu üçün Braziliya millisinin heyətində 981 gündən sonra ilk oyun olub.

"Bəli, paltardəyişmə otağında ağlayırdım. Ölkəmə kömək edə bildiyim üçün Allaha minnətdaram. Çox xoşbəxtəm", – deyə Neymar jurnalistlərə bildirib.

Qeyd edək ki, Braziliya millisi üç oyundan sonra 7 xal toplayaraq C qrupunu birinci pillədə başa vurub.

İdman.Biz
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