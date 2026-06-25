Kanada - CAR: DÇ-2026-nın pley-off debütantlarının dueli - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə DÇ-2026-da 1/16 final mərhələsinin ilk cütlüyü müəyyənləşib. A və B qruplarında müvafiq olaraq ikinci yeri tutan Cənubi Afrika Respublikası (CAR) və Kanada yığmaları üz-üzə gələcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma iyunun 28-də Los-Ancelesdə keçiriləcək. Oyunun start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da səslənəcək.
Bu cütlüyü artıq pley-offun ilk mərhələsinin ən qeyri-adi qarşıdurmalarından biri adlandırmaq olar. Hər iki komanda tarixində ilk dəfə dünya çempionatının pley-off mərhələsinə yüksəlib. Deməli, bu matçın qalibi də ilk dəfə mundialın 1/8 finalında çıxış edəcək.
Komandaların pley-offa gedən yolu tamamilə fərqli olub. Kanada turnirə Bosniya və Herseqovina ilə 1:1 hesablı heç-heçə ilə başlayıb, daha sonra Qətər üzərində 6:0 hesablı tarixi qələbə qazanıb. Bu, kanadalıların dünya çempionatları tarixində ilk qələbəsi olub. Həmin matçın əsas qəhrəmanı het-trik edən Conatan David idi.
Lakin üçüncü turda Cessi Marşın komandası qrupu qazanmaq imkanını əldən verib. Kanadaya İsveçrə ilə oyunda heç-heçə də kifayət edirdi. Ancaq komanda 1:2 hesabı ilə uduzub və Vankuverdə oynamaq əvəzinə Los-Ancelesə yollanmalı olub.
CAR isə turnirə demək olar ki, faciəvi start verib. Huqo Broosun komandası ilk oyunda Meksikaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Komanda Spepelo Sitxole və Temba Zvanenin qırmızı vərəqə almasından sonra görüşü doqquz nəfərlə başa vurub. Belə başlanğıcdan sonra onların qrupdan çıxacağına inananlar az idi.
Lakin daha sonra cənubi afrikalılar Çexiya ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib, həlledici turda isə Tapelo Masekonun qolu sayəsində Cənubi Koreyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixlərində ilk dəfə dünya çempionatının pley-offuna yüksəliblər.
Kanadanın əsas üstünlüyü sürət, fiziki hazırlıq və hücumdakı müxtəliflikdir. Conatan Devid artıq sübut edib ki, matçın taleyini təkbaşına həll edə bilər. Kayl Larin cərimə meydançasında faydalıdır, Tajon Bukhanan cinahlarda sürət qatır, Alfonso Devis isə bir sürətlənmə ilə hücumun strukturunu dəyişə bilən futbolçu olaraq qalır.
Lakin İsveçrəyə məğlubiyyət komandanın zəif tərəflərini də üzə çıxarıb. Daha yaxşı təşkilatlanmış rəqiblərə qarşı Kanada bəzən ehtiyatlı oynayır, aqressivliyini itirir və təzyiqi çox gec artırır.
CAR-da isə fərqli mənzərə var. Komanda hücumda parlaq görünmür. Ancaq Meksika ilə uğursuz oyundan sonra daha intizamlı çıxış etməyə başlayıb. Cənubi Koreya üzərində qələbə kompakt oyun, səbir və öz məqamını gözləmək bacarığı üzərində qurulmuşdu.
Komandada qapıçı Ronven Villiamsın rolu böyükdür. Cinahlarda Obri Modiba və Xuliso Mudau mühüm iş görürlər. Hücumda isə Tapelo Maseko və Osvin Appollisin sürəti əsas silahlardan hesab olunur.
CAR-ın ən böyük problemi hücum potensialının məhdud olmasıdır. Komanda çoxlu qol vəziyyəti yaratmaqda çətinlik çəkir. Buna görə də ilk qolu buraxacağı halda oyun planı ciddi şəkildə pozula bilər.
Heyət vəziyyətinə gəlincə, CAR-da problemlər qalmaqdadır. Spepelo Sitxole Meksika ilə oyundakı qırmızı vərəqədən sonra cəzasını başa vurub və artıq Cənubi Koreya ilə matçda oynayıb. Teboho Mokoena kart limitinə görə üçüncü turu buraxsa da, pley-offa hazır olacaq.
Lakin Temba Zvane Meksika ilə görüşdə aldığı qırmızı vərəqəyə görə üç oyunluq cəza alıb. Buna görə də onun Kanada ilə matçda da meydana çıxması mümkün olmayacaq.
Kanadanın əsas itkisi isə Ismaël Konédir. Yarımmüdafiəçi Qətərlə oyunda ağır zədə alaraq turnirin sonunadək sıradan çıxıb. Bununla belə, Kanada millisində diskvalifikasiya olunmuş futbolçu yoxdur. Alfonso Devis artıq İsveçrə ilə oyunun iştirak ərizəsində yer almışdı. Bu isə məşqçilər korpusunun cinahlar və keçid hücumları üçün vacib resursunu qoruyub saxladığını göstərir.
Komandaların qarşılıqlı oyun tarixi qısadır. Kanada və CAR milliləri indiyədək cəmi bir dəfə qarşılaşıblar. 2007-ci ildə keçirilən yoldaşlıq görüşündə cənubi afrikalılar 2:0 hesablı qələbə qazanıblar.
Lakin hazırkı qarşıdurma üçün həmin statistika daha çox arxiv xarakteri daşıyır. Həm komandalar, həm də şərait artıq tamamilə fərqlidir.
Bu oyunda favorit Kanada hesab olunur. Bukmeker kontorlarının ilkin əmsallarında kanadalılar CAR-dan xeyli üstün göstərilir. Bu da məntiqlidir. Kanadanın hücum xətti daha güclüdür, heyəti daha dərindir və fərdi keyfiyyət baxımından üstünlük təşkil edir.
Ancaq CAR artıq göstərib ki, əvvəlcədən şans verilmədiyi matçlarda da mübarizə aparmağı və nəticə qazanmağı bacarır.
Matçın əsas sualı budur: Kanada ilk dəqiqələrdən oyunun tempini diktə edə biləcəkmi?
Əgər Marşın komandası erkən mərhələdə xətlər arasında boşluqlar tapsa və CAR-ı açıq futbol oynamağa məcbur etsə, üstünlük kanadalıların tərəfində olacaq. Yox əgər cənubi afrikalılar hesabı uzun müddət aşağı səviyyədə saxlaya və oyunu gərgin, çətin ssenariyə çevirə bilsələr, növbəti sensasiya üçün şansları xeyli artacaq.
Hər iki komanda üçün bu dünya çempionatı artıq tarixi xarakter daşıyır. Ancaq indi söhbət sadəcə gözəl nağılın davamından getmir. Mükafat 1/8 finala vəsiqədir - elə bir mərhələ ki, nə Kanada, nə də CAR indiyədək dünya çempionatlarında ora qədər irəliləyə bilməyib.