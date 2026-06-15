PSV Salah-Eddini ala bilmədi

Niderlandın PSV futbol klubu İtaliyanın “Roma” komandasına məxsus Anas Salah-Eddini heyətində saxlaya bilməyəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Eyndhoven təmsilçisi futbolçunun müqaviləsindəki səkkiz milyon avroluq (15,74 milyon AZN) satınalma bəndini aktivləşdirmək istəyib. Lakin oyunçunun nümayəndələri ilə razılıq əldə olunmayıb.
Satınalma opsiyasının müddəti iyunun 15-də başa çatıb və bundan sonra həmin bənddən istifadə etmək mümkün olmayacaq.
Salah-Eddin icarə müddəti başa çatdıqdan sonra “Roma”ya qayıdacaq və karyerası ilə bağlı variantları nəzərdən keçirəcək. Çempionlar Liqasındakı debüt mövsümündən və dünya çempionatının heyətinə daxil edilməsindən sonra bir neçə klub futbolçunun xidmətində maraqlıdır.