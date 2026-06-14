14 İyun 2026
AZ

Amorim “Milan”ın bütün şərtlərinə razıdır - son qərar gözlənilir

Futbol
Xəbərlər
14 İyun 2026 13:06
106
Amorim “Milan”ın bütün şərtlərinə razıdır - son qərar gözlənilir

İtaliyanın “Milan” futbol klubu Ruben Amorimin baş məşqçi təyin olunması ilə bağlı danışıqları davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssis klubla müzakirə olunan bütün şərtləri qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib.

Amorim “Milan”ın baş məşqçisi olmaq istəyir və hazırda klub rəhbərliyindən yekun razılıq gözləyir. Tərəflər arasında danışıqlar müsbət istiqamətdə davam etsə də, təyinat hələ rəsmən açıqlanmayıb.

41 yaşlı mütəxəssis “Milan”ın baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biri hesab olunur.

Amorimin son iş yeri İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubu olub. O, 2026-cı ilin yanvarında uğursuz nəticələrdən sonra komandadan ayrılıb.

Qeyd edək ki, “Milan” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilmədikdən sonra Massimiliano Alleqri ilə yollarını ayırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Klopp FIFA-nı topa tutdu: “Futbol reklam şousunun fonuna çevrilir”
14:18
DÇ-2026

Klopp FIFA-nı topa tutdu: “Futbol reklam şousunun fonuna çevrilir”

Almaniyalı mütəxəssis DÇ-2026-da tətbiq olunan məcburi su fasilələrinin sponsorların maraqlarına xidmət etdiyini bildirib
“Sabah” İslam İmamov transferində razılığa gələ bilmədi
14:09
Azərbaycan futbolu

“Sabah” İslam İmamov transferində razılığa gələ bilmədi

Azərbaycan çempionu Rusiyada çıxış edən 25 yaşlı qapıçı ilə danışıqlar aparıb
Meksikada DÇ-2026 ərəfəsində Ölülər günü paradı - FOTO
13:49
DÇ-2026

Meksikada DÇ-2026 ərəfəsində Ölülər günü paradı - FOTO

Rəngarəng yürüşdə futbol əfsanələri yad edilib
Vitinya “favorit” damğasından qaçdı
13:40
Futbol

Vitinya “favorit” damğasından qaçdı

Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi kağız üzərində heç nəyin həll olunmadığı bildirib
Arbeloa Premyer Liqaya gedir
13:31
Futbol

Arbeloa Premyer Liqaya gedir

İspaniyalı mütəxəssisin “Fulhem”in yeni baş məşqçisi olması gözlənilir
Kerem üç nəhəngin arasında - boy fərqi gündəm oldu - FOTO
13:23
DÇ-2026

Kerem üç nəhəngin arasında - boy fərqi gündəm oldu - FOTO

Türkiyə millisinin hücumçusunun Avstraliyanın hündürboylu müdafiəçiləri ilə mübarizəsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə edilib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub