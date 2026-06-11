Kasilyas "Portu"dan təzminat tələb edir

Futbol üzrə İspaniya millisinin sabiq qapıçısı İker Kasilyas bir neçə il əvvəl karyerasını başa vurmasına baxmayaraq, keçmiş klubu "Portu" ilə məhkəmə çəkişməsinə başlayıb.
İdman.Biz "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kasilyas Portuqaliya klubuna qarşı iddia qaldırıb. O, 2019-cu ildə məşq zamanı keçirdiyi infarktın həddindən artıq fiziki yüklənmənin nəticəsi olduğunu bildirir.
“İdman zalına gedirəm, padel oynayıram, amma qaça bilmirəm. Yalnız 20 və ya 50 metr qaça bilirəm. Bundan artıq heç nə edə bilmirəm”, - deyə keçmiş qolkiper məhkəmədə ifadə verib.
Kasilyas daimi əmək qabiliyyətini itirdiyinin rəsmən tanınmasını və ona 2,5 milyon avro (5 milyon AZN) məbləğində kompensasiya ödənilməsini tələb edir. Bu məbləğ onun son mövsümdəki müqaviləsinin 70 faizinə bərabərdir.