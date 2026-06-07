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Florentino Peres “Real Madrid”də prezident postunu qorudu

Futbol
Xəbərlər
7 İyun 2026 22:30
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Florentino Peres “Real Madrid”də prezident postunu qorudu

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunda prezident seçkilərinin qalibi müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Florentino Peres səsvermədə qalib gələrək klub prezidenti postunda qalıb.

Məlumata görə, 79 yaşlı funksioner seçkidə səslərin 64,1 faizini toplayıb. Onun əsas rəqibi Enrike Rikelme isə məğlub olub.

Bu seçki “Real Madrid” üçün uzun fasilədən sonra rəqabətli keçən ilk prezident seçkilərindən biri kimi diqqət çəkib. Klub üzvləri Valdebebasdakı “Real Madrid” şəhərciyində səs veriblər. Gün ərzində İspaniya mətbuatında Peresin üstünlüyü barədə müxtəlif “exit-poll” nəticələri dərc olunub.

Qeyd edək ki, Peres 2000-ci ildən bəri fasilələrlə “Real Madrid”ə rəhbərlik edir. Onun prezidentliyi dövründə Madrid təmsilçisi həm futbol, həm də basketbol komandaları ilə çoxsaylı titullar qazanıb.

İdman.Biz
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