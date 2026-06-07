7 İyun 2026
AZ

Vinisius “Real Madrid”dən gedir? Seçki öncəsi böyük iddia

Futbol
Xəbərlər
7 İyun 2026 13:23
77
Vinisius “Real Madrid”dən gedir? Seçki öncəsi böyük iddia

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının hücumçusu Vinisius Juniorun gələcəyi klubda prezident seçkisi fonunda yenidən müzakirə mövzusuna çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, prezidentliyə namizəd Enrike Rikelmeyə yaxın mənbələr braziliyalı futbolçunun mümkün satışını istisna etmirlər. İddiaya görə, Rikelme Vinisiusun davranışının Madrid təmsilçisinin imicinə mənfi təsir göstərdiyini düşünür.

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres isə əksinə, Vinisiusu komandada saxlamaq istəyir. Klub rəhbəri braziliyalı futbolçunun Madriddə qalmasını arzuladığını bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” bölgə klublarını gözlədir
14:16
Azərbaycan futbolu

“Sabah” bölgə klublarını gözlədir

“Sabah”ın futbolçusu Rauf Rüstəmli Premyer Liqa klublarının maraq dairəsindədir.

Rafael Leau üçün Dünya Çempionatında “qırmızı işıq” yana bilər - FOTO/VİDEO
13:59
DÇ-2026

Rafael Leau üçün Dünya Çempionatında “qırmızı işıq” yana bilər - FOTO/VİDEO

Portuqaliya millisinin futbolçusu yoldaşlıq oyunundakı insidentə görə FIFA-nın qərarını gözləyir
İsveçrə millisinin bazasında ilan həyəcanı - FOTO
13:42
DÇ-2026

İsveçrə millisinin bazasında ilan həyəcanı - FOTO

Dünya Çempionatı öncəsi San-Dieqodakı məşq bazasında maraqlı xəbərdarlıq diqqət çəkib
“Qarabağ” futbolçusunun paylaşımı diqqət çəkdi - FOTO
12:59
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” futbolçusunun paylaşımı diqqət çəkdi - FOTO

Mateus Silvanın Braziliyadan paylaşdığı fotoda maraqlı detal ortaya çıxdı
Neymar Dünya Çempionatı öncəsi saç düzümünü dəyişdi - FOTO
12:42
DÇ-2026

Neymar Dünya Çempionatı öncəsi saç düzümünü dəyişdi - FOTO

Braziliyalı ulduz mundialdan əvvəl ənənəyə çevrilən imic dəyişikliyini təkrarlayıb
“Qarabağ”ın oyunçusundan Avropa Liqası mesajı
11:21
Azərbaycan çempionatı

“Qarabağ”ın oyunçusundan Avropa Liqası mesajı

Braziliyalı müdafiəçi Dani Bolt mövsümü dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib