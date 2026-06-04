4 İyun 2026
AZ

Vəli Qafarov: “Son Avropa çempionunu taxtından endirdik, finalda da qələbə qazanmaq istəyirik”

Futbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 11:29
92
Vəli Qafarov: “Son Avropa çempionunu taxtından endirdik, finalda da qələbə qazanmaq istəyirik”

“Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının yarımfinal mərhələsinin Serbiya - Azərbaycan oyunu döyüş idi”.

Bu sözləri minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin qapıçısı Vəli Qafarov deyib.

O, əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə bitən Serbiyaya qarşı yarımfinal görüşü (penaltilər seriyasında 3:1) haqqında fikirlərini bölüşüb.

“Qardaşlarım, dostlarım komanda yoldaşlarım 50 dəqiqə ərzində vuruşdular, döyüşdülər. Serbiya ilə matç həqiqətən bir döyüş idi. Futbolçular oyuna öz töhfələrini verdilər. Mən də penaltini qurtarmaqla bacardığımı etməyə çalışdım”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

V.Qafarov dünya reytinqində birinci pillədə qərarlaşdıqlarını xatırladıb:

“Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazandığımız üçün Allaha şükür edirik. Turnirdən əvvəl açıqlamamda bildirmişdim ki, rəqiblərimizə qarşı yaxşı hazırlaşmışıq. Dünya reytinqində birinci pillədəyik. Son Avropa çempionunu taxtından endirdik. Artıq bir həlledici matçımız qalıb. Ümid edirəm ki, finalda da yaxşı nəticə qazanaraq Vətənə qayıdacağıq”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bu gün finalda Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Matç “Tipos Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı” Sezar Enrike ilə müqaviləni yeniləməyib
11:42
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” Sezar Enrike ilə müqaviləni yeniləməyib

Klub müddəti başa çatan müqavilənin uzadılmaması qərarını verib
Kaxaber Tsxadadze istəmədi, ”Şəfa”ya keçdi
10:59
Azərbaycan futbolu

Kaxaber Tsxadadze istəmədi, ”Şəfa”ya keçdi

Paytaxt klubunun tezliklə rəsmi açıqlama verməsi gözlənilir
“Leypsiq”in futbolçusu seçim qarşısında qalıb
10:48
Futbol

“Leypsiq”in futbolçusu seçim qarşısında qalıb

“Liverpul” və PSJ yay transferində Diomande uğrunda mübarizə aparacaq
“Şəfa” Rauf Rüstəmlini heyətinə qatdı
10:22
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” Rauf Rüstəmlini heyətinə qatdı

Paytaxt klubu son mövsümü “Karvan-Yevlax”da keçirən futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalayıb
Kristian Avram: “Qazandığım müsbət imicə zərər vurmağa cəhd edildi”
10:00
Azərbaycan futbolu

Kristian Avram: “Qazandığım müsbət imicə zərər vurmağa cəhd edildi”

“Araz-Naxçıvan”dan ayrılan qapıçı klubda keçirdiyi dövrü uğurlu hesab etdiyini vurğulayıb
Kasado “Monako”ya, Ansu Fatinin yanına gedir
09:59
Futbol

Kasado “Monako”ya, Ansu Fatinin yanına gedir

İspan yarımmüdafiəçinin Fransa klubuna keçidi üçün yeni detallar açıqlanıb

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq