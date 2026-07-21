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Valdas Dambrauskas: “Qol fürsətlərini boşa xərclədiyimiz üçün məyusam”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
21 İyul 2026 22:41
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Valdas Dambrauskas: “Qol fürsətlərini boşa xərclədiyimiz üçün məyusam”

Valdas Dambrauskas “Sabah” Finlandiya təmsilçisi “KuPS”la matçda qol fürsətlərini boşa xərclədiyi üçün məyusdur.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə “bayquşlar”ın çalışdırıcısı mətbuat konfransında deyib.

“Komandamızı qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu, çox möhtəşəm duyğudur. Azarkeşlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Lakin bir balaca məyusam. Çünki bir çox qol fürsətlərini boşa verdik. Hər iki hissədə üstün oynadıq. Qarşılaşmanın son anlarında da bizim bəxtimiz gətirdi. Rəqib az qala hesabı bərabərləşdirə bilərdi. İndi bizi səfərdə çətin cavab görüşü gözləyir. Bu gün yararlana bilmədiyimiz qol fürsətlərindən səfərdə maksimum istifadə edəcəyik”, - “Sabah”ın baş məşqçisi deyib.

"Sabah" - "KuPS" matçı Azərbaycan təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Tərəflər arasında cavab matçı iyulun 28-də Finlandiyada keçiriləcək.

İdman.Biz
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