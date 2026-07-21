“Karvan-Yevlax” daha iki futbolçunu heyətinə qatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” transfer çalışmalarını davam etdirir.
Son olaraq “Şəfa” klubunda forma geyinən 24 yaşlı yarımmüdafiəçi Aqil Nəsibov ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Aqil Nəsibov “Mingəçevir” və “ Qəbələ” klublarınında forma geyinib.
Son olaraq “Mingəçevir” klubunda forma geyinən 25 yaşlı müdafiəçi Elmin Bayramov ilə də mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
12:40
Növbəti mövsüm Azərbaycan Birinci Liqasında mübarizə aparacaq “Karvan-Yevlax” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Yevlax təmsilçisi 33 yaşlı qapıçı Orxan Sadıqlını transfer edib.
Son olaraq “Mingəçevir” klubunda forma geyinən futbolçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Orxan karyerası ərzində “Xəzər Lənkəran”, “Kəpəz”, “Sumqayıt” “Zirə” və “Şəmkir” klubların qapısını qoruyub.
Qeyd edək ki, “Karvan-Yevlax” ötən mövsüm Premyer Liqanı sonuncu pillədə başa vuraraq yenidən Azərbaycan Birinci Liqasına enib.