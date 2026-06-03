3 İyun 2026
AZ

Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 10:53
65
Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”

Azərbaycan milli komandası artıq iki gündür ki, Avstriyada təlim-məşq toplanışını davam etdirir. Millətlər Liqası öncəsi son hazırlıq prosesini keçən yığmamız, bu ayın 5-də Malta, 9-da isə San Marino seçmələrini sınağa çəkəcək.

Bu yoldaşlıq görüşlərinin əhəmiyyəti və komandamız üçün hansı nəticənin uğurlu hesab oluna biləcəyi ilə bağlı Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Aslan Kərimov fikirlərini bölüşüb.

Təcrübəli mütəxəssis millinin heyətini və qarşıdakı oyunları belə dəyərləndirib.

"Baş məşqçi heyəti tam əhatə edib. Zədəli oyunçuları nəzərə almasaq, potensialı olub da kənarda qalan hər hansı bir futbolçunun olduğunu düşünmürəm. Bu, rəsmi matçlardan öncəki son mərhələdir, bundan sonra artıq Millətlər Liqasının oyunları başlayacaq. Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür. Topa daha çox nəzarət edəcəyimiz bir oyun üslubu izləyəcəyik. Belə matçlarda heç-heçə də qeydə alına bilər, amma bu, heç nəyi dəyişmir. Hazırda əsas istəyimiz komandadakı boşluqları görməkdir, yəni nəticə o qədər də vacib deyil. Təbii ki, San Marino ilə görüşdə qələbə qazanmağa bir növ məcburuq. Lakin qalib gəlsək belə, müəyyən səhvlər yenə üzə çıxacaq. Əsas məqsəd bu çatışmazlıqları vaxtında müəyyənləşdirib aradan qaldırmaqdır", - deyə o, offsideplus.az-a açıqlamasında söyləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”
11:13
Futbol

“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”

Rikelmedən Kataloniya klubu ilə bağlı sərt açıqlama verib
Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi
10:58
Futbol

Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi

Qarşılaşmanı Sloveniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
Qarnaço Ronaldu ilə eyni komandada oynaya bilər
10:38
Futbol

Qarnaço Ronaldu ilə eyni komandada oynaya bilər

“Ən-Nəsr” cinah oyunçusunun transferi üçün təklif verməyə hazırlaşır
Dest “Bavariya”nın transfer siyahısında
10:21
Futbol

Dest “Bavariya”nın transfer siyahısında

Almaniya nəhəngi bir satışın nəticəsini gözləyir
“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat
10:09
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat

Klub hüquqi prosedurlara başlayır
Almaniya millisi dünya çempionatına mülki sərnişinlərlə birlikdə uçub - VİDEO
09:39
Futbol

Almaniya millisi dünya çempionatına mülki sərnişinlərlə birlikdə uçub - VİDEO

Komanda çarter təyyarəsindən imtina edib

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq