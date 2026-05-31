31 May 2026
Ferqusondan “Arsenal”a ağır sözlər

31 May 2026 23:10
İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubunun sabiq baş məşqçisi Aleks Ferqyuson “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalındakı oyununu tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, şotlandiyalı mütəxəssis PSJ prezidenti Nasser Əl-Xəlaifiyə komandasının “Arsenal” üzərindəki qələbəsindən sonra təbrik mesajı ünvanlayıb.

“L’Equipe”in məlumatına görə, Ferqyuson mesajında PSJ rəhbərini təbrik edərək London təmsilçisinin müdafiəyə hesablanan oyununu sərt şəkildə dəyərləndirib:

“Nasser, burada Aleks Ferqyusondur. Təbrik edirəm, bu sizin üçün çətin axşam idi. Amma siz yalnız müdafiə olunan darıxdırıcı komandaya qarşı oynadınız. Tətilinizdən zövq alın, buna layiqsiniz”.

Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının 2025/2026 mövsümünün finalında PSJ İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasını penaltilər seriyasında məğlub edib. Əsas və əlavə vaxt 1:1 hesabı ilə başa çatıb, penaltilərdə isə Paris təmsilçisi 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Bu nəticədən sonra PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. “Arsenal” isə tarixində ikinci dəfə turnirin finalında uduzub.

