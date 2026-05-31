Arda Güler Çempionlar Liqasında mövsümün kəşfi seçildi

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Güler UEFA Çempionlar Liqasında 2025/26 mövsümünün kəşfi seçilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçu UEFA Texniki Müşahidəçilər Qrupu tərəfindən bu ada layiq görülüb. Yeni mükafat turnirdə sıçrayış edən gənc futbolçulara təqdim olunur.
Güler ötən mövsümlə müqayisədə Çempionlar Liqasında ciddi irəliləyiş göstərib. O, 2024/25 mövsümündə turnirdə cəmi bir dəfə start heyətində yer almışdısa, 2025/26 mövsümündə 13 dəfə ilk onbirlikdə meydana çıxıb. Ümumilikdə isə futbolçu cari mövsümdə 14 oyunda iştirak edib. UEFA-nın rəsmi statistikasına görə, Arda Güler turnirdə 1030 dəqiqə meydanda olub, iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.
UEFA bu mükafatı əvvəlki “Mövsümün gənc futbolçusu” nominasiyasının əvəzinə təsis edib. Məqsəd artıq dünya səviyyəsində tanınan gənc ulduzları yox, bir mövsüm ərzində böyük inkişaf göstərən və oyununa sabitlik qatan futbolçuları fərqləndirməkdir.
Türkiyə millisinin üzvü xüsusilə Liqa mərhələsində “Yuventus”la matçda göstərdiyi performansla seçilib. Həmin oyunda o, orta xəttdə yaradıcılığı və oyuna nəzarəti ilə fərqlənərək matçın ən yaxşı futbolçusu seçilib.
Güler mövsümü Çempionlar Liqasında ilk iki qolu ilə də yadda saxlayıb. Hər iki qol “Real Madrid”in “Bavariya”ya qarşı dörddəbir final mərhələsinin cavab oyununda qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, mükafat üçün namizədlər mövsümün əvvəlində 21 yaşdan böyük olmamalıdır. Bu mükafatı hər futbolçu karyerası ərzində yalnız bir dəfə qazana bilər. Əvvəlki illərdə “Mövsümün gənc futbolçusu” seçilənlər də bu nominasiyada iştirak edə bilməzlər.