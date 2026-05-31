Ukrayna Polşanı Vrotslavda məğlub etdi

Ukrayna Polşanı Vrotslavda məğlub etdi

Ukrayna futbol millisi Polşa ilə yoldaşlıq oyununda qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Polşanın Vrotslav şəhərindəki “Tarçinski Arena”da keçirilib.

Ukrayna millisi matçda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Qonaqların ilk qolunu 34-cü dəqiqədə Roman Yaremçuk vurub. 44-cü dəqiqədə isə Andrey Yarmolenko fərqlənərək yekun hesabı müəyyənləşdirib.

Bu komandalar sonuncu dəfə 2024-cü ilin yayında yoldaşlıq oyununda üz-üzə gəlmişdilər. Həmin görüşdə Polşa millisi 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

Qeyd edək ki, hər iki milli DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. Ukrayna pley-offda İsveçə uduzaraq mübarizəni dayandırıb, Polşa isə eyni rəqibə final pley-offunda 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

