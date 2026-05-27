27 May 2026
Gündoğan “Mançester Siti”yə qayıda bilər

27 May 2026 14:07
“Qalatasaray”ın yarımmüdafiəçisi İlkay Gündoğan gələcəkdə “Mançester Siti”yə qayıda bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə futbolçu özü açıqlama verib.

35 yaşlı almaniyalı yarımmüdafiəçinin gələcəkdə “şəhərlilər”in məşqçilər korpusunda yer ala biləcəyi bildirilir. Gündoğan bu ehtimalı istisna etməyib:

“Bu mövzuda həyat yoldaşımla artıq zarafat etmişik, həmçinin klubdakı insanlarla da söhbətlər olub. Əlbəttə, belə ehtimal var. Bu, tamamilə mümkündür. “Mançester Siti”də futbolçu kimi hər şeyi əldə etmişəm, bəs niyə özümü başqa rolda da sınamayım?”

Qeyd edək ki, Gündoğan uzun illər “Mançester Siti”nin formasını geyinib və klubun heyətində bir sıra titullar qazanıb.

