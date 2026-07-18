“Atalanta” Edersonla müqaviləni uzadıb

"Atalanta" rəsmi saytında yarımmüdafiəçi Edersonla müqavilənin uzadılmasını elan edib. 2022/2023 mövsümündən bəri klubda oynayan 27 yaşlı braziliyalı yeni müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz bildirir ki, müqavilə 2030-cu ilə qədərdir və 2031-ci ilə qədər uzatmaq imkanı da var.
Berqamoda keçirdiyi dörd il ərzində Ederson bütün yarışlarda 180 oyun keçirib, 16 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. 2024-cü ildə o, Avropa Liqasını qazanan komandanın əsas oyunçularından birinə çevrilib. Bu il oyunçu 2026-cı il dünya çempionatı üçün Braziliya millisinə çağırılıb.
"Atalanta" oyunçuya klubda uğurlarının davamını arzulayıb. "Mançester Yunayted" əvvəllər Edersonla maraqlandığını bildirmişdi, lakin transfer baş tutmayıb.