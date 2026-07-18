“Atletiko” Laportanın Alvareslə bağlı təklifi barədə: “200 milyona da satmarıq”

"Atletiko Madrid"in baş direktoru Migel Anxel Hil "Barselona"nın prezidenti Joan Laportanın "Blaugrana"nın hücumçu Xulian Alvares üçün "Atletiko Madrid"ə edilən təklifin müddətsi olmadığı barədə açıqlamasına münasibət bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, media orqanları "Barselona"nın Alvares üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdilər.
"Bu yaxınlarda "Barselona" prezidentinin "Atletiko Madrid"ə etdiyi təklifin daimi olmadığını bildirdiyini eşitdim. Yeganə mümkün cavabımız bəli, biz Alvaresi satmaq niyyətində deyilik. 100 milyon, 150 milyon və ya 200 milyon avroluq təklifi qəbul etməyəcəyik", - deyə Hil bildirib.