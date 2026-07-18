Amorim “Mançester Yunayted”in hücumçusunu “Milan”a gətirmək istəyir

"Milan"ın baş məşqçisi Ruben Amorim "qırmızı şeytanlar"a rəhbərlik etdiyi dövrdə birlikdə çalışdığı "Mançester Yunayted"in cinah oyunçusu Amad Diallonu heyətinə qatmaq istəyir.
İdman.Biz bu barədə "Caught Offside"a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, "Brayton" və "Nyukasl" da 24 yaşlı cinah oyunçusu ilə maraqlanır, lakin "Mançester Yunayted" onu yalnız transferdə israr etdiyi və ya ciddi təklif aldığı təqdirdə satmağı məsləhət görür. Vurğulanır ki, "Milan"ın mankunianlılara uyğun bir qiymət təklif edə bilməsi ehtimalı azdır.
Ötən mövsüm Diallo bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.