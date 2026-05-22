Kerrik “Mançester Yunayted”də qalır

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubunun baş məşqçisi Maykl Kerrik vəzifəsində qalacaq.
İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, klub 44 yaşlı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər yeni müqavilə imzalayıb.
Kerrik yanvarda “Mançester Yunayted”ə baş məşqçi kimi qayıdıb və ilk iki oyununda “Mançester Siti” və “Arsenal” üzərində qələbələrdən sonra Premyer Liqada ayın məşqçisi seçilib.
Onun rəhbərliyi altında komanda növbəti mövsüm üçün UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. “Mançester Yunayted” Kerrikin dönəmində 16 oyunda 11 qələbə əldə edib və onun gəlişindən sonra Premyer Liqada ən yüksək xal göstəricilərindən birinə imza atıb.
Kerrik futbolçu kimi də “Mançester Yunayted”in ən uğurlu simalarından biri olub. O, klubun heyətində 464 oyun keçirib, beş Premyer Liqa titulunu, İngiltərə Kubokunu, iki Liqa Kubokunu, Çempionlar Liqasını, UEFA Avropa Liqasını və Klublararası Dünya Çempionatını qazanıb.
Maykl Kerrik yeni müqavilədən sonra klubun rəsmi saytına açıqlamasında “Mançester Yunayted”in onun üçün xüsusi məna daşıdığını bildirib:
“20 il əvvəl buraya gəldiyim ilk andan “Mançester Yunayted”in sehrini hiss etdim. Xüsusi futbol klubumuza rəhbərlik məsuliyyəti mənə böyük qürur verir. Son beş ay ərzində bu futbolçu qrupu burada tələb etdiyimiz dözümlülük, birlik və qətiyyət standartlarına çata biləcəyini göstərdi.
İndi yenidən birlikdə irəli getməyin vaxtıdır - ambisiya və aydın məqsəd hissi ilə. “Mançester Yunayted” və inanılmaz azarkeşlərimiz yenidən ən böyük titullar uğrunda mübarizə aparmağa layiqdir”.