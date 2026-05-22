22 May 2026
AZ

“Milan”, “İnter” və “Yuventus” eyni vaxtda klassikaya qayıtdı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
22 May 2026 13:59
148
“Milan”, “İnter” və “Yuventus” eyni vaxtda klassikaya qayıtdı - FOTO

İtaliya nəhəngləri “Milan”, “İnter” və “Yuventus” 2026/27 mövsümü üçün ev forması dəstlərini demək olar ki, eyni vaxtda təqdim ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni formaların təqdimatı azarkeşlər və İtaliya mediası arasında fəal müzakirələrə səbəb olub, çünki hər üç klub son dizayn eksperimentlərindən kəskin şəkildə uzaqlaşaraq maksimum klassik üsluba qayıdıb.

“Milan” mürəkkəb qrafika və aqressiv vizual elementlər olmadan ənənəvi qırmızı-qara şaquli zolaqlardan ibarət forma nümayiş etdirib. İtaliya mediası ayrıca qeyd edir ki, dizayn 2000-ci illərin əvvəllərinin və Paolo Maldini dövrünün ilk mərhələsinin estetikasından ilhamlanıb. Sosial şəbəkələrdə bir çox azarkeş bu dəsti “son illərin ən real “Milan” forması” adlandırır.

“İnter” də klassikaya doğru addım atıb. Dalğalı xətlər, rəqəmsal naxışlar və qeyri-standart həllərlə keçən bir neçə mövsümdən sonra klub Joze Mourinyo dövrünün və 2010-cu illərin əvvəllərinin formasını xatırladan, demək olar ki, düz qara-göy zolaqları geri qaytarıb. İtaliyanın futbol bloqları və azarkeş səhifələri ayrıca diqqət çəkir ki, klub rəhbərliyi, görünür, komandanın yeni dövrü ərəfəsində şüurlu şəkildə nostalgiya üzərindən oynamaq qərarına gəlib.

“Yuventus” da nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişib. Turin klubu son mövsümlərin xaotik zolaqlarından, çəhrayı əlavələrindən və eksperimental həllərindən tamamilə imtina edib. Yeni dəst yenidən düz qara-ağ xətlər və daha ənənəvi siluet üzərində qurulub. Azarkeşlər artıq formanı Alessandro Del Pyero dövrünün və 2010-cu illərin əvvəllərinin dəstləri ilə müqayisə edirlər.

İtaliya media məkanında yeni formalar mövzusu ümumiyyətlə son günlərin ən çox müzakirə olunan məsələlərindən birinə çevrilib. “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” və azarkeş icmaları “Nike”, “Puma” və “Adidas”ın “küçə estetikası”, abstrakt naxışlar və futuristik elementlərlə bir neçə illik eksperimentlərindən, eləcə də azarkeşlərin həddindən artıq yüklənmiş və çox “moda” dizaynlardan artan yorğunluğundan sonra “böyük klublar”ın daha ənənəvi vizual üsluba qayıtmasını fəal şəkildə müzakirə edirlər. Retro formaların bumu və 1990-cı, 2000-ci illərin formalarının yenidən buraxılması fonunda A Seriyası klubları hər mövsüm “futbolu yenidən icad etmək” cəhdlərinin əvəzinə öz vizual kimliklərinə qayıtmağa başlayıblar.

Xüsusilə simvolikdir ki, İtaliyanın üç əsas nəhəngi eyni vaxtda onilliklər ərzində onların futbol obrazının əsasını təşkil edən elementə - düz zolaqlara qayıdıb.

Eldar Canaşvili

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq
15:23
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensorlu toplardan istifadə olunacaq

Bütün məlumatlar real vaxt rejimində VAR sisteminə ötürüləcək
Qvardiolanın “Mançester Siti”dən gedişi rəsmən təsdiqləndi - FOTO/VİDEO
14:55
Futbol

Qvardiolanın “Mançester Siti”dən gedişi rəsmən təsdiqləndi - FOTO/VİDEO

Kataloniyalı mütəxəssis yayda baş məşqçi postunu tərk edəcək, amma “City Football Group” da qalacaq
Kerrik “Mançester Yunayted”də qalır
14:26
Futbol

Kerrik “Mançester Yunayted”də qalır

İngiltərə nəhəngi Maykl Kerriklə 2028-ci ilə qədər davam edəcək sözləşmə imzalayıb
Arbeloa sabah “Real Madrid”dən ayrılacağını deyib
14:20
Futbol

Arbeloa sabah “Real Madrid”dən ayrılacağını deyib

İspaniyalı mütəxəssis “kral klubu”na bir gün qayıtmaq istədiyini bildirib
“Qarabağ” Zakariya Savo üçün nə qədər ödəniş edib? - AÇIQLAMA
13:46
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Zakariya Savo üçün nə qədər ödəniş edib? - AÇIQLAMA

Hücumçu artıq ölkəmizə gəlib
Azpilikueta karyerasını bitirdi
13:29
Futbol

Azpilikueta karyerasını bitirdi

36 yaşlı müdafiəçi peşəkar futbolla vidalaşdığını açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub