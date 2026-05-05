5 May 2026
AZ

U-16 qızlardan ibarət millimizin oyunları FIFA+ TV-də yayımlanacaq

Futbol
Xəbərlər
5 May 2026 15:13
74
U-16 qızlardan ibarət millimizin oyunları FIFA+ TV-də yayımlanacaq

AFFA ilə FIFA arasında imzalanmış lisenziya müqaviləsi çərçivəsində 16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Bakıda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirindəki oyunları FIFA+ TV tərəfindən canlı yayımlanacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, mayın 6-da Azərbaycan - Litva (17:00), 8-də Azərbaycan - Rumıniya (17:00) və 11-də keçiriləcək Azərbaycan - Gürcüstan (12:00) görüşləri platformada göstəriləcək.

Aşağıdakı linklərə keçid edərək həmin matçları izləyə bilərsiniz:

Azərbaycan - Litva Azərbaycan - Rumıniya Azərbaycan - Gürcüstan

Qeyd edək ki, saziş lisenziya müddəti ərzində - 2028-ci il sentyabrın 1-dək AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən yarışlardan seçilmiş matçları və video məzmunu (materialı) əhatə edir. Bu proqrama Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli komandasının yoldaşlıq oyunları və Millətlər Liqasının seçmə görüşləri, AFFA-nın bayrağı altında keçirilən aşağı yaş qrupları üzrə liqalar, Yüksək Qızlar Liqası, həmçinin sənədli filmlər və tələb üzrə video məzmun daxildir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz”un futbolçusu: “İndi əsas hədəf bu mövqeni qorumaqdır”
15:38
Futbol

“Turan Tovuz”un futbolçusu: “İndi əsas hədəf bu mövqeni qorumaqdır”

Ayxan Hüseynov səfərdə “Qarabağ”a 1:2 hesablı məğlubiyyəti belə şərh edib
Joze Mourinyonun böyük şoku: Məğlub olmadan çempionluğu itirdi
15:25
Futbol

Joze Mourinyonun böyük şoku: Məğlub olmadan çempionluğu itirdi

“Benfika” nadir rastlanan halla üzləşib, Portuqaliya çempionluğu “Porto”ya qismət olub
​Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
15:09
Futbol

​Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək
“Bavariya”da yeni Kvaratsxeliya
15:07
Futbol

“Bavariya”da yeni Kvaratsxeliya

16 yaşlı Tornike rəhbərliklə görüşmək üçün Almaniyadadır
Çempionlar Liqasında otel qalmaqalı
13:53
Futbol

Çempionlar Liqasında otel qalmaqalı

Dieqo Simeone uğursuzluq gətirən məkandan imtina edib
“Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi: “Karyeramda ilk cərimə zərbəsi qolum idi” - MÜSAHİBƏ
13:09
Futbol

“Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi: “Karyeramda ilk cərimə zərbəsi qolum idi” - MÜSAHİBƏ

Leandro Andrade “Turan Tovuz”la oyundan sonra ümumi fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq