Superiqa: “Eyüpspor”dan həyati qələbə

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda Türkiyənin “Eyüpspor” futbol komandası öz meydanında “Qaziantep”i qəbul edib. “Recep Tayyip Erdoğan” stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Eyüpspor”a qələbə qazandıran qolları 62-ci dəqiqədə Umut Bozok, 65-ci dəqiqədə Raux Yao və 78-ci dəqiqədə Metehan Altunbaş rəqib qapısından keçirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 28-ə çatdıran komanda aşağı liqaya düşmə zonasından çıxıb.
Bir oyun az keçirən Türkiyənin “Gənclərbirliyi” futbol komandası 25 xalla təhlükəli zonaya geriləyib. Qonaq komanda “Qaziantep” isə 37 xalla10-cu pillədə qalıb.
Növbəti turda “Eyüpspor” səfərdə “Kayserispor” ilə üz-üzə gələcək. “Qaziantep” isə öz meydanında “Beşiktaş” komandasını qonaq edəcək.