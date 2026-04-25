25 Aprel 2026
AZ

Superiqa: “Eyüpspor”dan həyati qələbə

Futbol
Xəbərlər
25 Aprel 2026 18:28
111
Superiqa: “Eyüpspor”dan həyati qələbə

Türkiyə Superliqasının 31-ci turunda Türkiyənin “Eyüpspor” futbol komandası öz meydanında “Qaziantep”i qəbul edib. “Recep Tayyip Erdoğan” stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Eyüpspor”a qələbə qazandıran qolları 62-ci dəqiqədə Umut Bozok, 65-ci dəqiqədə Raux Yao və 78-ci dəqiqədə Metehan Altunbaş rəqib qapısından keçirib.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 28-ə çatdıran komanda aşağı liqaya düşmə zonasından çıxıb.

Bir oyun az keçirən Türkiyənin “Gənclərbirliyi” futbol komandası 25 xalla təhlükəli zonaya geriləyib. Qonaq komanda “Qaziantep” isə 37 xalla10-cu pillədə qalıb.

Növbəti turda “Eyüpspor” səfərdə “Kayserispor” ilə üz-üzə gələcək. “Qaziantep” isə öz meydanında “Beşiktaş” komandasını qonaq edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ceyms Trafford karyerasını İngiltərədə davam etdirmək istəmir
18:47
Dünya futbolu

Ceyms Trafford karyerasını İngiltərədə davam etdirmək istəmir

Qapıçı "Mançester Yunayted"ə keçməkdən imtina edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması başladı - CANLI
18:32
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşması başladı - CANLI

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
La Liqa: “Alaves”dən geri dönüş, “Malyorka” məğlubiyyətə uğradı
18:07
Futbol

La Liqa: “Alaves”dən geri dönüş, “Malyorka” məğlubiyyətə uğradı

Toni Martinesin dublu komandasına vacib üç xal qazandırdı
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
18:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq
Premyerliqa: “Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO
17:35
Futbol

Premyerliqa: “Fulhem” “Aston Villa”nı məğlub etdi - VİDEO

London təmsilçisi minimal hesablı qələbə ilə turnir cədvəlində irəlilədi
“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Benzia Səudiyyənin ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb
17:21
Futbol

“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Benzia Səudiyyənin ən böyük transfer şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

Əlcəzairli futbolçu karyerasında yeni mərhələyə qədəm qoyur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq