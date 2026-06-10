10 İyun 2026
AZ

Argentina millisində Messi fərqi: İslandiyaya üç cavabsız qol - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
10 İyun 2026 11:33
109
Argentina millisində Messi fərqi: İslandiyaya üç cavabsız qol - VİDEO

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi İslandiya ilə yoldaşlıq oyununda meydana sonradan daxil olub və komandasının 3:0 hesablı qələbəsində əsas fiqurlardan birinə çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026 öncəsi son hazırlıq matçında hesabı səkkizinci dəqiqədə Valentin Barko açıb. İkinci hissədə meydana çıxan Messi qısa müddət sonra penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək fərqi artırıb.

Qarşılaşmanın sonlarında isə Argentina üçüncü qolu vurub. Tyaqo Almada 86-cı dəqiqədə fərqlənərək yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Bu hücumda da Messinin fəal iştirakı diqqət çəkib.

Argentina millisi DÇ-2026-da J qrupunda Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:58
Futbol

“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli mütəxəssis komandamızda müşayiət etdiyi müsbət dinamikanı da dilə gətirib

“Qəbələ” Adriel Ba Loua ilə yollarını ayırıb
12:50
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” Adriel Ba Loua ilə yollarını ayırıb

Legioner futbolçu komandada bir mövsüm keçirib
“Qarabağ”dan braziliyalı hücumçu ilə bağlı iddialara cavab
12:43
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”dan braziliyalı hücumçu ilə bağlı iddialara cavab

21 yaşlı Daniel Troianonun adı Ağdam klubu ilə hallanır
Elvin Məmmədov: “Uşaqlar ağ kağızdır, məşqçi onlara düzgün yol göstərməlidir”
12:28
Azərbaycan futbolu

Elvin Məmmədov: “Uşaqlar ağ kağızdır, məşqçi onlara düzgün yol göstərməlidir”

Baş məşqçi “Neftçi”nin U-17 komandası ilə çempion olmaları barədə də danışıb
PSJ çıxış qapısını bağlayıb: Mendeşdən qəti açıqlama
11:59
Futbol

PSJ çıxış qapısını bağlayıb: Mendeşdən qəti açıqlama

Juao Neveş və Vitinya Paris klubunda qalacaq
Niderland futbolçuları ad səhvlərindən bezdi - VİDEO
11:16
Futbol

Niderland futbolçuları ad səhvlərindən bezdi - VİDEO

Futbolçular soyadlarının düzgün tələffüzünü izah ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 İyun 22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb