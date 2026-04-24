“Bavariya”nın futbolçusu ilə bağlı qalmaqal

24 Aprel 2026 11:53
Almaniyanın “Bavariya” klubunun futbolçusu Maykl Olisenin adı qalmaqalda hallanır.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Belə ki, Fatima adlı qadın övladının atasının məhz Olise olduğunu iddia edib.

Qadının sözlərinə görə, futbolçu onları tək qoyub və qızına heç bir qayğı göstərmir: “Maykl Olise qızımın atasıdır. Təəssüf ki, o, bizi yarı yolda qoydu, artıq bir neçə aydır körpəmlə tək qalmışıq”.

Maykl Olise isə bu iddialara hələlik münasibət bildirməyib.

Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçinin “Bavariya” ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir. Transfermarkt portalı futbolçunun dəyərini 140 milyon avro qiymətləndirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünyanın ən baxımlı futbol oynayan klubları açıqlanıb
13:08
Futbol

Dünyanın ən baxımlı futbol oynayan klubları açıqlanıb

Reytinqində zirvəni Almaniya və İspaniya klubu bölüşür
Nərgiz Qurbanova: “Əsas problem qızların futbola çox gec başlamasıdır” - MÜSAHİBƏ
12:38
Futbol

Nərgiz Qurbanova: “Əsas problem qızların futbola çox gec başlamasıdır” - MÜSAHİBƏ

Mütəxəssis ayrılıq, 10 illik fəaliyyət və qadın futbolundakı problemlərdən danışıb

Azərbaycan klublarının iranlı futbolçu ilə maraqlandığını təsdiqləndi
12:23
Futbol

Azərbaycan klublarının iranlı futbolçu ilə maraqlandığını təsdiqləndi

Məhəmməd Cavad Hüseynejad Mahaçqalanın “Dinamo” klubunda oynayır
“Etnik azərbaycanlıları milliyə cəlb etmək lazımdır” - Yevgeni Kukseviçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:08
Futzal

“Etnik azərbaycanlıları milliyə cəlb etmək lazımdır” - Yevgeni Kukseviçin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yevgeni Kukseviç narahatlıqlarını da dilə gətirib
Qismət Alıyev: “Bu dəfə istəyimizə çatmağa çox yaxınıq”
11:38
Futbol

Qismət Alıyev: “Bu dəfə istəyimizə çatmağa çox yaxınıq”

Qartallar”ın kapitanı komandasının “Turan Tovuz”a qarşı keçirdiyi oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
Ağdamda “İmarət” stadionunun tikintisinə start verildi - VİDEO
11:07
Futbol

Ağdamda “İmarət” stadionunun tikintisinə start verildi - VİDEO

Layihə çərçivəsində təbii ot örtüklü əsas meydança inşa edilir

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə