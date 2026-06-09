9 İyun 2026
AZ

Braziliyada Neymarın zədədən sağalmasının təfərrüatlarını paylaşıblar

DÇ-2026
Xəbərlər
9 İyun 2026 00:18
61
Braziliyada Neymarın zədədən sağalmasının təfərrüatlarını paylaşıblar

Braziliya millisinin hücumçusu Neymarın əzələ zədəsi sağalması gözlənilən müddət çərçivəsində davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Braziliya Futbol Konfederasiyasından məlumat verilib.

Məlumata görə, oyunçu bazar ertəsi günü MRT müayinəsindən keçib və nəticədə sağalmasının həkimlərin planlarına uyğun davam etdiyi aşkarlanıb. Neymar Braziliya milli komandasının tibbi komissiyası tərəfindən hazırlanmış planlaşdırılmış müalicə və fiziki hazırlıq prosesini davam etdirəcək.

Əvvəlki media xəbərlərində Neymarın zədə səbəbindən qarşıdan gələn dünya çempionatını buraxa biləcəyi bildirilirdi. Vurğulanmışdı ki, hücumçu Braziliyanın Mərakeşlə qrup mərhələsinin birinci tur oyunundan (14 iyun) əvvəl sağalarsa, komandada qalacaq. Əks halda, 34 yaşlı hücumçunun milli komandanın heyətindən kənarlaşdırılma riski artır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yurrien Timber dünya çempionatını buraxacaq
8 İyun 23:28
DÇ-2026

Yurrien Timber dünya çempionatını buraxacaq

24 yaşlı oyunçunun qasıq zədəsi tam sağalmayıb
DÇ-2026-ya gedən somalili hakimi ABŞ-a buraxmayıblar
8 İyun 23:13
DÇ-2026

DÇ-2026-ya gedən somalili hakimi ABŞ-a buraxmayıblar

2025-ci ildə o, Afrikanın ən yaxşı hakimi seçilib
DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI
8 İyun 14:53
DÇ-2026

DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Qarşıdan gələn mundial futbol tarixinin ən böyük və ən innovativ dünya çempionatı olacaq
Mbappe DÇ-2026-da ən çox qol vuracaq futbolçunun adını açıqlayıb
8 İyun 11:14
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2026-da ən çox qol vuracaq futbolçunun adını açıqlayıb

Fransalı hücumçu Yamal, Vinisius, Messi və Kriştianu Ronaldunu geridə qoyacağına inanır
Qranit Caka Dünya Çempionatı üçün böyük hədəfi açıqladı
8 İyun 09:16
DÇ-2026

Qranit Caka Dünya Çempionatı üçün böyük hədəfi açıqladı

İsveçrə millisinin kapitanı komandasının Şimali Amerikadakı mundialda iddialı çıxış edəcəyini bildirib
Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq
8 İyun 05:10
DÇ-2026

Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq

Braziliya millisi müdafiəçisini itirdi, heyətə Ederson çağırıldı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək