Braziliyada Neymarın zədədən sağalmasının təfərrüatlarını paylaşıblar

Braziliya millisinin hücumçusu Neymarın əzələ zədəsi sağalması gözlənilən müddət çərçivəsində davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Braziliya Futbol Konfederasiyasından məlumat verilib.
Məlumata görə, oyunçu bazar ertəsi günü MRT müayinəsindən keçib və nəticədə sağalmasının həkimlərin planlarına uyğun davam etdiyi aşkarlanıb. Neymar Braziliya milli komandasının tibbi komissiyası tərəfindən hazırlanmış planlaşdırılmış müalicə və fiziki hazırlıq prosesini davam etdirəcək.
Əvvəlki media xəbərlərində Neymarın zədə səbəbindən qarşıdan gələn dünya çempionatını buraxa biləcəyi bildirilirdi. Vurğulanmışdı ki, hücumçu Braziliyanın Mərakeşlə qrup mərhələsinin birinci tur oyunundan (14 iyun) əvvəl sağalarsa, komandada qalacaq. Əks halda, 34 yaşlı hücumçunun milli komandanın heyətindən kənarlaşdırılma riski artır.