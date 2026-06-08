8 İyun 2026
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DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026
İcmal
8 İyun 2026 14:53
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DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Artıq bu həftə dünyanın ən möhtəşəm futbol hadisəsi - 2026-cı il dünya çempionatı start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnir iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Açılış oyunu iyunun 11-də Mexikodakı əfsanəvi "Astek" stadionunda baş tutacaq. Meksika millisi Cənubi Afrika Respublikası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Bu, tarixdə ilk dəfə 48 milli komandanın iştirak edəcəyi dünya çempionatı olacaq. Əsas dəyişiklik turnirin formatı ilə bağlıdır. İştirakçılar hərəsində dörd komanda olmaqla 12 qrupa bölünəcəklər. Hər yığma qrup mərhələsində üç oyun keçirəcək. Qələbəyə görə 3, heç-heçəyə görə 1, məğlubiyyətə görə isə 0 xal veriləcək.

DÇ-2026-da ümumilikdə 104 oyun keçiriləcək ki, bu da Qətərdə təşkil olunan əvvəlki mundialdan 40 oyun çoxdur. Pley-off mərhələsinə 32 komanda yüksələcək. Hər qrupun ilk iki pilləsini tutan komandalarla yanaşı, üçüncü yeri tutan ən yaxşı səkkiz yığma da növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq.

Turnirin genişləndirilməsi səbəbindən pley-off mərhələsi artıq 1/8 finaldan deyil, 1/16 finaldan başlayacaq. Finala qədər irəliləyən komandalar çempionluq yolunda əvvəlki yeddi deyil, səkkiz oyun keçirməli olacaqlar.

Xallar bərabər olduğu halda yerlərin müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. İki və ya daha çox komanda eyni sayda xal topladıqda ilk növbədə onların öz aralarındakı oyunların nəticələri nəzərə alınacaq. Bu zaman xallar, top fərqi və vurulan qollar əsas meyar olacaq. Bərabərlik davam edərsə, ümumi top fərqi, vurulan qolların sayı, "fair-play" göstəricisi və FIFA reytinqi nəzərə alınacaq. Daha yüksək reytinqə malik komanda üstün sayılacaq.

Üçüncü yeri tutan komandalar arasında ən yaxşı səkkiz yığmanın müəyyənləşdirilməsi üçün isə qrupdakı bütün oyunlarda qazanılan xallar, ümumi top fərqi, vurulan qollar, "fair-play" reytinqi və FIFA reytinqindəki mövqe əsas götürüləcək.

Pley-off mərhələsində əsas vaxt heç-heçə başa çatarsa, iki hissədən ibarət olmaqla 15 dəqiqəlik əlavə vaxt oynanılacaq. Qalib müəyyənləşməzsə, penaltilər seriyası təyin olunacaq.

Komandaların iştirak ərizələri Qətər-2022-də olduğu kimi geniş saxlanılıb. Hər milli komanda 23-dən 26-dək futbolçu sifariş edə biləcək. Onlardan minimum üçü qapıçı olmalıdır. Hər oyun üçün matç protokoluna maksimum 26 oyunçu daxil edilə bilər: 11 əsas heyət üzvü və 15 ehtiyat futbolçu.

DÇ-2026-da vaxtın qəsdən uzadılmasına qarşı yönəlmiş vacib qaydalar da qüvvədə olacaq. Qapıçı topu əlində səkkiz saniyədən artıq saxlaya bilməyəcək. Bu limit aşılarsa, rəqib komanda künc zərbəsi qazanacaq.

Həmçinin aut və qapı zərbələrinin yerinə yetirilməsi zamanı vizual geri sayım sistemi tətbiq olunacaq. Komanda oyunu vaxtında bərpa etməzsə, top rəqibə verilə bilər. Qapı zərbəsinin gecikdirilməsi halında isə rəqibin lehinə künc zərbəsi təyin olunacaq.

Digər yenilik əvəzetmələrlə bağlıdır. Dəyişdirilən futbolçu xəbərdarlıqdan sonra 10 saniyə ərzində meydanı tərk etməlidir. Əgər o, vaxtı uzatmağa çalışarsa, onu əvəz edən oyunçu dərhal meydana daxil ola bilməyəcək və oyun vaxtı ilə bir dəqiqə keçdikdən sonra ilk fasiləni gözləməli olacaq.

Bundan əlavə, meydanda tibbi yardım göstərilən futbolçu müəyyən istisnalar xaricində bir dəqiqə müddətinə meydanı tərk etməli olacaq.

VAR sisteminin rolu da əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilir. Video köməkçilər açıq şəkildə səhv verilmiş ikinci sarı vərəqədən sonra göstərilən qırmızı vərəqələrdə, futbolçunun səhv identifikasiya olunması hallarında, həmçinin bəzi hallarda səhv təyin olunmuş künc zərbələri ilə bağlı epizodlarda müdaxilə edə biləcəklər. Bunun üçün epizodun tez yoxlanılması və oyunun bərpasının gecikdirilməməsi tələb olunur.

Turnir tarixdəki ən texnoloji mundiallardan biri olacaq. Dünya çempionatında təkmilləşdirilmiş yarıavtomatik ofsayd müəyyənləşdirmə sistemi tətbiq ediləcək. Bu sistem açıq ofsayd vəziyyətlərini daha sürətlə müəyyənləşdirəcək və məlumatı birbaşa meydandakı hakimlərə ötürəcək.

Qərarların daha dəqiq verilməsi məqsədilə futbolçuların 3D modelləri hazırlanıb. Bu texnologiya həm VAR sistemində, həm də televiziya tamaşaçıları üçün mübahisəli epizodların vizuallaşdırılmasını yaxşılaşdıracaq.

Yeniliklərdən biri də hakimlərin üzərində yerləşdirilən kameralardır. Bu kameralar yayım zamanı bəzi epizodları hakimin baxış bucağından göstərməyə imkan verəcək və tamaşaçılara hadisələri birinci şəxsin gözü ilə izləmək effekti yaradacaq.

FIFA bütün 48 milli komanda üçün Football AI Pro sistemini də tətbiq edəcək. Bundan əlavə, hər stadionda 16 optik kamera quraşdırılacaq. Bu kameralar hər oyun ərzində 150 milyondan çox məlumat nöqtəsi toplayacaq. Bu məlumatlar ofsaydların təhlili, mübahisəli epizodların araşdırılması və 3D təkrarların hazırlanmasına kömək edəcək.

Ayrı-ayrı tədbirlər futbolçuların davranışlarına da aiddir. IFAB rəqiblərlə münaqişə zamanı ağzını əli ilə örtən futbolçulara qırmızı vərəqə göstərilməsini təsdiqləyib. Bu, diskriminasiya xarakterli ifadələrin gizlədilməsi cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər.

Hakimin qərarına etiraz əlaməti olaraq meydanı tərk edən futbolçular da qırmızı vərəqə ala biləcəklər. Həmçinin komandanı bu addıma təşviq edən rəsmi şəxslər də cəzalandırılacaqlar.

Turnirdə FIFA-nın antiirqçilik protokolu da qüvvədə olacaq. Futbolçular irqçi təhqirlərlə üzləşdikdə hakimə xüsusi jestlə – qollarını bilək hissəsində çarpazlaşdırmaqla müraciət edə biləcəklər.

Bu siqnal üçmərhələli proseduru işə salacaq: əvvəlcə oyun dayandırılacaq, daha sonra müvəqqəti olaraq təxirə salına bilər və insident davam edərsə, qarşılaşma tamamilə ləğv olunacaq.

Matçöncəsi mərasim də dəyişəcək. Artıq yalnız əsas heyət deyil, oyunun iştirak ərizəsinə daxil edilən bütün futbolçular himnlər səsləndirilərkən meydana çıxacaq və mərkəz dairəsinin ətrafında toplaşacaqlar. FIFA bunu bütün tribunalardakı azarkeşlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni "360 dərəcəlik mərasim" adlandırır.

Azarkeşlər üçün də yeni qaydalar müəyyənləşdirilib. FIFA təkrar istifadə olunan butulkaların, həmçinin vuvuzela və digər yüksək səsli qurğuların stadionlara gətirilməsini qadağan edib.

Bununla yanaşı, ABŞ və Kanadada keçiriləcək oyunlarda azarkeşlərə həcmi 590 millilitrdən çox olmayan, qapağı açılmamış birdəfəlik plastik su qabını stadiona keçirmək icazəsi veriləcək.

Beləliklə, DÇ-2026 yalnız iştirakçıların və oyunların sayına görə deyil, həm də yenilənmiş reqlamenti ilə tarixə düşəcək. Genişləndirilmiş format, yeni pley-off sistemi, texnoloji həllər, hakim kameraları, vaxt uzatmalarına qarşı tədbirlər və əlavə intizam mexanizmləri qarşıdakı mundialı futbol tarixinin ən qeyri-adi turnirlərindən birinə çevirə bilər.

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin oyun cədvəli (Bakı vaxtı ilə tarix və saatlar):

A qrupu

Meksika

CAR

Cənubi Koreya

Çexiya

1-ci tur

Meksika – CAR (Mexiko, 11 iyun, 23:00)

Cənubi Koreya – Çexiya (Qvadalaxara, 12 iyun, 06:00)

2-ci tur

Çexiya – CAR (Atlanta, 18 iyun, 20:00)

Meksika – Cənubi Koreya (Qvadalaxara, 19 iyun, 05:00)

3-cü tur

Çexiya – Meksika (Mexiko, 25 iyun, 05:00)

CAR – Cənubi Koreya (Monterrey, 25 iyun, 05:00)

B qrupu

Kanada

Bosniya və Herseqovina

Qətər

İsveçrə

1-ci tur

Kanada – Bosniya və Herseqovina (Toronto, 12 iyun, 23:00)

Qətər – İsveçrə (San-Fransisko Bey Eriya, 13 iyun, 23:00)

2-ci tur

İsveçrə – Bosniya və Herseqovina (Los-Anceles, 18 iyun, 23:00)

Kanada – Qətər (Vankuver, 19 iyun, 02:00)

3-cü tur

İsveçrə – Kanada (Vankuver, 24 iyun, 23:00)

Bosniya və Herseqovina – Qətər (Sietl, 24 iyun, 23:00)

C qrupu

Braziliya

Mərakeş

Haiti

Şotlandiya

1-ci tur

Braziliya – Mərakeş (Nyu-York/Nyu-Cersi, 14 iyun, 02:00)

Haiti – Şotlandiya (Boston, 14 iyun, 05:00)

2-ci tur

Şotlandiya – Mərakeş (Boston, 20 iyun, 02:00)

Braziliya – Haiti (Filadelfiya, 20 iyun, 05:00)

3-cü tur

Şotlandiya – Braziliya (Mayami, 25 iyun, 02:00)

Mərakeş – Haiti (Atlanta, 25 iyun, 02:00)

D qrupu

ABŞ

Paraqvay

Avstraliya

Türkiyə

1-ci tur

ABŞ – Paraqvay (Los-Anceles, 13 iyun, 05:00)

Avstraliya – Türkiyə (Vankuver, 13 iyun, 08:00)

2-ci tur

ABŞ – Avstraliya (Sietl, 19 iyun, 23:00)

Türkiyə – Paraqvay (San-Fransisko Bey Eriya, 20 iyun, 07:00)

3-cü tur

Türkiyə – ABŞ (Los-Anceles, 26 iyun, 06:00)

Paraqvay – Avstraliya (San-Fransisko Bey Eriya, 26 iyun, 06:00)

E qrupu

Almaniya

Kurasao

Kot-d’İvuar

Ekvador

1-ci tur

Almaniya – Kurasao (Hyuston, 14 iyun, 21:00)

Kot-d’İvuar – Ekvador (Filadelfiya, 15 iyun, 03:00)

2-ci tur

Almaniya – Kot-d’İvuar (Toronto, 20 iyun, 23:59)

Ekvador – Kurasao (Kanzas-Siti, 21 iyun, 04:00)

3-сü tur

Kurasao – Kot-d’İvuar (Filadelfiya, 25 iyun, 23:59)

Ekvador – Almaniya (Nyu-York/Nyu-Cersi, 25 iyun, 23:59)

F qrupu

Niderland

Yaponiya

İsveç

Tunis

1-ci tur

Niderland – Yaponiya (Dallas, 14 iyun, 23:59)

İsveç – Tunis (Monterrey, 15 iyun, 06:00)

2-ci tur

Tunis – Yaponiya (Monterrey, 20 iyun, 08:00)

Niderland – İsveç (Hyuston, 20 iyun, 21:00)

3-cü tur

Yaponiya – İsveç (Dallas, 26 iyun, 03:00)

Tunis – Niderland (Kanzas-Siti, 26 iyun, 03:00)

G qrupu

Belçika

Misir

İran

Yeni Zelandiya

1-ci tur

Belçika – Misir (Sietl, 15 iyun, 23:00)

İran – Yeni Zelandiya (Los-Anceles, 16 iyun, 05:00)

2-ci tur

Belçika – İran (Los-Anceles, 21 iyun, 23:00)

Yeni Zelandiya – Misir (Vankuver, 22 iyun, 05:00)

3-cü tur

Misir – İran (Sietl, 27 iyun, 07:00)

Yeni Zelandiya – Belçika (Vankuver, 27 iyun, 07:00)

H qrupu

İspaniya

Kabo-Verde

Səudiyyə Ərəbistanı

Uruqvay

1-ci tur

İspaniya – Kabo-Verde (Atlanta, 15 iyun, 20:00)

Səudiyyə Ərəbistanı – Uruqvay (Mayami, 16 iyun, 02:00)

2-ci tur

İspaniya – Səudiyyə Ərəbistanı (Atlanta, 21 iyun, 20:00)

Uruqvay – Kabo-Verde (Mayami, 22 iyun, 02:00)

3-cü tur

Kabo-Verde – Səudiyyə Ərəbistanı (Hyuston, 27 iyun, 04:00)

Uruqvay – İspaniya (Qvadalaxara, 27 iyun, 04:00)

I qrupu

Fransa

Seneqal

İraq

Norveç

1-ci tur

Fransa – Seneqal (Nyu-York/Nyu-Cersi, 16 iyun, 23:00)

İraq – Norveç (Boston, 17 iyun, 02:00)

2-ci tur

Fransa – İraq (Filadelfiya, 23 iyun, 01:00)

Norveç – Seneqal (Nyu-York/Nyu-Cersi, 23 iyun, 04:00)

3-cü tur

Norveç – Fransa (Boston, 26 iyun, 23:00)

Seneqal – İraq (Toronto, 26 iyun, 23:00)

J qrupu

Argentina

Əlcəzair

Avstriya

İordaniya

1-ci tur

Avstriya – İordaniya (San-Fransisko Bey Eriya, 16 iyun, 08:00)

Argentina – Əlcəzair (Kanzas-Siti, 17 iyun, 05:00)

2-ci tur

Argentina – Avstriya (Dallas, 22 iyun, 21:00)

İordaniya – Əlcəzair (San-Fransisko Bey Eriya, 23 iyun, 07:00)

3-cü tur

Əlcəzair – Avstriya (Kanzas-Siti, 28 iyun, 06:00)

İordaniya – Argentina (Dallas, 28 iyun, 06:00)

K qrupu

Portuqaliya

Konqo DR

Özbəkistan

Kolumbiya

1-ci tur

Portuqaliya – Konqo DR (Hyuston, 17 iyun, 21:00)

Özbəkistan – Kolumbiya (Mexiko, 18 iyun, 06:00)

2-ci tur

Portuqaliya – Özbəkistan (Hyuston, 23 iyun, 21:00)

Kolumbiya – Konqo DR (Qvadalaxara, 24 iyun, 06:00)

3-cü tur

Kolumbiya – Portuqaliya (Mayami, 28 iyun, 03:30)

Konqo DR – Özbəkistan (Atlanta, 28 iyun, 03:30)

L qrupu

İngiltərə

Xorvatiya

Qana

Panama

1-ci tur

İngiltərə – Xorvatiya (Dallas, 17 iyun, 23:59)

Qana – Panama (Toronto, 18 iyun, 03:00)

2-ci tur

İngiltərə – Qana (Boston, 23 iyun, 23:59)

Panama – Xorvatiya (Toronto, 24 iyun, 03:00)

3-cü tur

Panama – İngiltərə (Nyu-York/Nyu-Cersi, 28 iyun, 01:00)

Xorvatiya – Qana (Filadelfiya, 28 iyun, 01:00)

DÇ-2026 pley-off mərhələsinin cədvəli

İşarələr:

1A – A qrupunun qalibi

2A – A qrupunun ikincisi

3A – A qrupunun üçüncüsü

M73 – 73-cü oyun

W73 – M73 oyununun qalibi

L101 – M101 yarımfinalının məğlubu

1/16 final

M73: 2A – 2B

M74: 1E – A/B/C/D/F qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M75: 1F – 2C

M76: 1C – 2F

M77: 1I – C/D/F/G/H qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M78: 2E – 2I

M79: 1A – C/E/F/H/I qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M80: 1L – E/H/I/J/K qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M81: 1D – B/E/F/I/J qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M82: 1G – A/E/H/I/J qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M83: 2K – 2L

M84: 1H – 2J

M85: 1B – E/F/G/I/J qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M86: 1J – 2H

M87: 1K – D/E/I/J/L qrupları arasındakı ən yaxşı 3-cü yer

M88: 2D – 2G

1/8 final

M89: W74 – W77

M90: W73 – W75

M91: W76 – W78

M92: W79 – W80

M93: W83 – W84

M94: W81 – W82

M95: W86 – W88

M96: W85 – W87

1/4 final

M97: W89 – W90

M98: W93 – W94

M99: W91 – W92

M100: W95 – W96

Yarımfinal

M101: W97 – W98

M102: W99 – W100

3-cü yer uğrunda oyun

M103: L101 – L102

Final

M104: W101 – W102

Qeyd: Cədvəldə M (Match) oyun nömrəsini, W (Winner) həmin oyunun qalibini, L (Loser) isə həmin oyunun məğlubunu ifadə edir. Məsələn, W73 – 73-cü oyunun qalibi, L101 isə 101-ci oyunun məğlubudur.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
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