8 İyun 2026
AZ

DÇ-2026-ya gedən somalili hakimi ABŞ-a buraxmayıblar

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyun 2026 23:13
16
DÇ-2026-ya gedən somalili hakimi ABŞ-a buraxmayıblar

Somalili hakimi Ömər Artan 2026-cı il dünya çempionatında oyunları idarə etmək üçün ABŞ-a daxil ola bilməyib.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Romen Molinaya istinadən bildirir.

O, turnirin 52 hakiminin siyahısındadır. Artanın diplomatik pasportu var, lakin Mayami hava limanında ona giriş icazəsi verilməyib və heç bir səbəb olmadan dərhal Türkiyəyə geri göndərilib.

Artan dünya çempionatı final mərhələsinin hakimlər siyahısına daxil edilən ilk Somalili hakimdir. 2025-ci ildə o, Afrikanın ən yaxşı hakimi seçilib.

Somali vətəndaşları üçün ABŞ-a giriş məhdudiyyətləri mövcuddur: əksəriyyətinə müəyyən növ vizalar verilmir. Diplomatlara və ABŞ-ın milli maraqları üçün səyahətləri vacib olanlara istisnalar edilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:53
DÇ-2026

DÇ-2026: Reqlament, yeniliklər və təqvim barədə bilməli olduğunuz bütün məqamlar – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Qarşıdan gələn mundial futbol tarixinin ən böyük və ən innovativ dünya çempionatı olacaq
Mbappe DÇ-2026-da ən çox qol vuracaq futbolçunun adını açıqlayıb
11:14
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2026-da ən çox qol vuracaq futbolçunun adını açıqlayıb

Fransalı hücumçu Yamal, Vinisius, Messi və Kriştianu Ronaldunu geridə qoyacağına inanır
Qranit Caka Dünya Çempionatı üçün böyük hədəfi açıqladı
09:16
DÇ-2026

Qranit Caka Dünya Çempionatı üçün böyük hədəfi açıqladı

İsveçrə millisinin kapitanı komandasının Şimali Amerikadakı mundialda iddialı çıxış edəcəyini bildirib
Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq
05:10
DÇ-2026

Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq

Braziliya millisi müdafiəçisini itirdi, heyətə Ederson çağırıldı
Deklan Rays İngiltərə millisində ikinci şəxs oldu
01:58
DÇ-2026

Deklan Rays İngiltərə millisində ikinci şəxs oldu - VİDEO

Tomas Tuhel Dünya Çempionatı öncəsi qərarını verdi
Arauxonun Dünya Çempionatı startı sual altında
00:49
DÇ-2026

Arauxonun Dünya Çempionatı startı sual altında

“Barselona”nın müdafiəçisi zədə və xəstəlik səbəbindən ilk oyunu buraxa bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar