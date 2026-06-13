Bekhem və Tom Kruz ABŞ millisinin mundialdakı ilk oyununu izləyiblər - VİDEO

Futbol üzrə İngiltərə millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi və "Inter Mayami" klubunun həmsahibi Devid Bekhem, həmçinin məşhur Hollivud aktyoru Tom Kruz ABŞ millisinin Paraqvay üzərində 4:1 hesablı qələbə qazandığı oyunu stadiondan izləyiblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu görüş ABŞ yığmasının 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk matçı olub.
Qarşılaşma ABŞ-nin İnqlvud şəhərində yerləşən "SoFi Stadium" stadionunda keçirilib.
Bekhem və Tom Kruz tribunalarda yer alaraq ABŞ millisinin mundiala uğurlu startının canlı şahidi olublar.