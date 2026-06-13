13 İyun 2026
AZ

Bekhem və Tom Kruz ABŞ millisinin mundialdakı ilk oyununu izləyiblər - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyun 2026 11:47
144
Bekhem və Tom Kruz ABŞ millisinin mundialdakı ilk oyununu izləyiblər - VİDEO

Futbol üzrə İngiltərə millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi və "Inter Mayami" klubunun həmsahibi Devid Bekhem, həmçinin məşhur Hollivud aktyoru Tom Kruz ABŞ millisinin Paraqvay üzərində 4:1 hesablı qələbə qazandığı oyunu stadiondan izləyiblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu görüş ABŞ yığmasının 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk matçı olub.

Qarşılaşma ABŞ-nin İnqlvud şəhərində yerləşən "SoFi Stadium" stadionunda keçirilib.

Bekhem və Tom Kruz tribunalarda yer alaraq ABŞ millisinin mundiala uğurlu startının canlı şahidi olublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

NBA DÇ-2026-dan vacibdir: Mark Koqanov Nyu-Yorkdakı ab-havadan danışdı - İDMAN.BİZ-dən EKSKLÜZİV AÇIQLAMA
13:20
DÇ-2026

NBA DÇ-2026-dan vacibdir: Mark Koqanov Nyu-Yorkdakı ab-havadan danışdı - İDMAN.BİZ-dən EKSKLÜZİV AÇIQLAMA

Mundial oyunları meqapolisin yaxınlığında keçirilsə də, yerli sakinlər üçün əsas idman hadisəsi NBA finalıdır
İngiltərə millisinin avadanlıqlarının oğurlanmasına görə iki nəfər saxlanılıb - YENİLƏNİB
11:35
Futbol

İngiltərə millisinin avadanlıqlarının oğurlanmasına görə iki nəfər saxlanılıb - YENİLƏNİB

Oğurlanan əşyaların böyük hissəsi geri qaytarılıb
İran millisinin məşq bazasının yaxınlığında meyit tapılıb
10:53
DÇ-2026

İran millisinin məşq bazasının yaxınlığında meyit tapılıb

Cəsədin üzərində zorakılıq izlərinin olduğu bildirilir
ABŞ-li müdafiəçi dünya çempionatında tarixi nailiyyətə imza atdı
09:40
Futbol

ABŞ-li müdafiəçi dünya çempionatında tarixi nailiyyətə imza atdı

Kris Riçards mundiallarda indiyədək qeydə alınmamış göstərici ilə yadda qalıb
DÇ-2026: ABŞ-dən parlaq start, Baloqandan dubl - VİDEO
08:22
DÇ-2026

DÇ-2026: ABŞ-dən parlaq start, Baloqandan dubl - VİDEO

Turnirin ev sahibləri dörd qol vuraraq D qrupunda liderliyə yüksəldilər
Kanada millisi tarixi nailiyyətə imza atıb
05:11
DÇ-2026

Kanada millisi tarixi nailiyyətə imza atıb

Kanada əvvəllər 1986 və 2022-ci il dünya çempionatlarında iştirak edib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq