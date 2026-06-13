Hakerlər FBI dronları ilə DÇ-2026-ya hücum etməklə hədələyirlər

İranla əlaqəli “Handala” haker qrupu FBI dronlarını sındırdığını və dünya çempionatını təhdid etdiyini iddia edir.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bəyanatda iddia edilir ki, “bir neçə aydır” komanda Federal Təhqiqat Bürosunun (FBI) FPV dronları tərəfindən çəkilmiş “bütün şəkillərə və bütün şübhəlilərə” çıxış əldə edib. FBI iddia edir ki, terrorizmlə mübarizə proqramının bir hissəsi olaraq yerləşdirilən üz tanıma və nömrə nişanı tanıma sistemlərindən istifadə edir.
“Dünya çempionatında təhlükəsizliyi gücləndirmək daha yaxşıdır; biz bu komandaların bəzilərini heç bəyənmirik. Unutmayın: FPV dronları hər yerdədir. Heç vaxt bilmirsiniz ki, onlardan biri komandanızın avtobusunun yanında nə vaxt peyda ola bilər”, - deyə SITE Intelligence Group monitorinq mərkəzinin istinad etdiyi açıqlamada bildirib.
Lakin SITE qeyd edir ki, haker hücumunun sübutu kimi dərc edilən foto və videolar əslində heç nəyi təsdiqləmir. Məsələn, yerləşdirilən videolardan biri 2024-cü ildə ABŞ polis departamenti tərəfindən tornado ziyanını araşdırmaq üçün istifadə edilən texnologiyanı təbliğ etmək üçün yaradılıb.
Mart ayında “Handala” FBI direktoru Kaş Patelin elektron poçt hesabını sındırdığını və şəxsi şəkillərini və digər materiallarını dərc etdiyini iddia edib. ABŞ Dövlət Departamenti bu qrup üzvlərinin kimliyini müəyyən etməyə kömək edən məlumata görə 10 milyon dollara qədər mükafat vəd edib.
CBS qeyd edir ki, FTB icazəsiz təyyarələrdən qorunmaq üçün stadionların yaxınlığında dronlardan istifadə edir. Bununla belə, dronların oyunların keçirildiyi ABŞ stadionları, eləcə də fan zonaları və tədbirləri üzərindən uçması qadağandır.