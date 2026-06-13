DÇ-2026: ABŞ-dan parlaq start, Baloqandan dubl - VİDEO

ABŞ milli komandası futbol üzrə dünya çempionatı-2026-da çıxışına inamlı qələbə ilə başlayıb. D qrupunun ilk turunda amerikalılar Paraqvayı 4:1 hesabı ilə məğlub ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin ev sahibləri artıq 7-ci dəqiqədə hesabı açıblar. ABŞ yığmasının təhlükəli hücumundan sonra paraqvaylı müdafiəçi Damian Bobadilya topu öz qapısına göndərib.
31-ci dəqiqədə ABŞ-ın üstünlüyünü Baloqan artırıb. O, komanda yoldaşının ötürməsindən sonra dəqiq zərbə ilə fərqlənib.
Birinci hissənin sonlarına yaxın Baloqan dubla imza atıb. O, ilk hissəyə əlavə olunmuş 5-ci dəqiqədə ikinci qolunu vuraraq hesabı 3:0-a çatdırıb.
İkinci hissədə Paraqvay Maurisionun 73-cü dəqiqədə vurduğu qolla fərqi azalda bilib. Lakin cənubi amerikalılar matçda dönüş yaratmağa nail olmayıblar.
Oyunda son nöqtəni 90+8-ci dəqiqədə Covanni Reyna qoyub – 4:1.
Dubl müəllifi olan Baloqan bununla da dünya çempionatının bombardirləri siyahısında liderliyə yüksəlib.
ABŞ yığması ilk üç xalını qazanaraq D qrupunda vahid lider olub və pley-offa yüksəlmək yolunda ciddi iddiasını ortaya qoyub.