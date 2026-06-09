9 İyun 2026
AZ

Danimarkanın məşqçisi Eriksenin vəziyyəti ilə bağlı fikir bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 00:57
105
Danimarkanın məşqçisi Eriksenin vəziyyəti ilə bağlı fikir bildirib

Danimarka millisinin baş məşqçisi Brayan Rimer yarımmüdafiəçi Kristian Eriksenin Skandinaviya yığmasının Ukrayna ilə yoldaşlıq oyununda huşunu itirməsindən sonra vəziyyəti ilə bağlı şərh verib və azarkeşlərə müraciət edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyunçu matç zamanı huşunu itirib və bundan sonra oyun 75-ci dəqiqədə dayandırılıb.

“Hamımız üçün çətin bir gün idi, amma xoşbəxtlikdən Kristian özünü yaxşı hiss edir və ailəsinin yanına qayıdıb. İndi o və oyunçular baş verənləri anlamaq və şokdan qurtulmaq üçün bir az dincliyə ehtiyac duyurlar.

Dünən gecə vəziyyəti bu qədər parlaq şəkildə idarə edən hər kəsə - hər iki komandanın oyunçularına və heyətinə, hakimlərə, UEFA-ya, mediaya və əlbəttə ki, Odensedəki bütün tamaşaçılara bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.

Çətin bir anda hər kəs gözəl birlik nümayiş etdirdi və düşünürəm ki, bunu xatırlamalıyıq.

Son 24 saat ərzində aldığımız böyük dəstəyə görə təşəkkür edirəm. İndi hər kəsin - və xüsusən də Kristianı görən hər kəsin - onun yaxşı olduğunu bilməsi vacibdir”, - Rimer bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“RB Leypsiq”in müdafiəçisi Lukeba Anqola millisinin üzvü ola bilər
01:50
Dünya futbolu

“RB Leypsiq”in müdafiəçisi Lukeba Anqola millisinin üzvü ola bilər

Oyunçu Fransa millisində oynamaq istəyir
Niderland çətinliklə Özbəkistanı məğlub edə bilib
01:30
Dünya futbolu

Niderland çətinliklə Özbəkistanı məğlub edə bilib

Hər iki milli komanda 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək
Olisenin het-triki Fransaya qələbə gətirib
01:16
Dünya futbolu

Olisenin het-triki Fransaya qələbə gətirib - VİDEO

Fransa DÇ-2026-ya I qrupunda başlayacaq
İlkay Gündoğan “Monpelye”nin həmsahibi ola bilər
00:37
Dünya futbolu

İlkay Gündoğan “Monpelye”nin həmsahibi ola bilər

“Monpelye” ötən mövsüm Liqa 2-də səkkizinci yeri tutub
Braziliyada Neymarın zədədən sağalmasının təfərrüatlarını paylaşıblar
00:18
DÇ-2026

Braziliyada Neymarın zədədən sağalmasının təfərrüatlarını paylaşıblar

Neymarın zədə səbəbindən qarşıdan gələn dünya çempionatını buraxa biləcəyi bildirilirdi
Mourinyo Pepeni “Real”dakı heyətinə dəvət edib
8 İyun 23:58
Dünya futbolu

Mourinyo Pepeni “Real”dakı heyətinə dəvət edib

Pepe 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər “Real Madrid”də oynayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək