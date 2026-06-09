Niderland çətinliklə Özbəkistanı məğlub edə bilib

Niderland və Özbəkistan arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun ABŞ-dakı “Aykan” stadionunda baş tutub.
Niderlandlı futbolçular 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
Matçda ilk qolu Niderland millisinin yarımmüdafiəçisi Kodi Qakpo 32-ci dəqiqədə penaltidən vurub. 90+2-ci dəqiqədə Özbəkistanın hücumçusu İqor Sergeyev hesabı bərabərləşdirib. 90+8-ci dəqiqədə Kodi Qakpo dubl edərək komandasına 2:1 hesablı qələbə qazandırıb.
Hər iki milli komanda 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək. Niderland Yaponiya, Tunis və İsveçlə bir qrupda oynayacaq. Özbəkistan isə Portuqaliya, Kolumbiya və Konqo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşacaq.