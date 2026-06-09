“RB Leypsiq”in müdafiəçisi Lukeba Anqola millisinin üzvü ola bilər

Anqola Futbol Federasiyası “RB Leypsiq”in müdafiəçisi Kastello Lukebanı milli komandada oynamaq üçün cəlb etmək istəyir.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə federasiyadan məlumat verilib.
“Biz onunla danışdıq. Onu layihəmizdə iştirak etməyə inandırmağa çalışırıq. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, o, Fransanın dünya çempionatı üçün ilkin heyətində idi. Kastello hələ də Fransa millisində oynaya biləcəyinə inanır. Aliou Sisse və komandası federasiyanın dəstəyi ilə komandamıza dərhal müsbət təsir göstərə biləcək bəzi oyunçuları cəlb etmək üçün çalışacaqlar”, - Anqola Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Karlos Alonso deyib.