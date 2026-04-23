23 Aprel 2026
Velko Simiç: “Həmin epizodda penalti yox idi”

23 Aprel 2026 12:34
Velko Simiç: “Həmin epizodda penalti yox idi”

“Açığı, bizi çox çətin final oyunu gözləyir. “Zirə” hər zaman ciddi və güclü rəqib olub. Amma biz də özümüzə inanırıq. Komanda hazırda yaxşı formadadır və düşünürəm ki, mövsümü dubl ilə başa vurmaq üçün real şansımız var”.

Bu sözləri “Sabah”ın futbolçusu Velko Simiç deyib.

31 yaşlı serbiyalı yarımmüdafiəçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində “Qarabağ” üzərində qazandıqları 2:1 hesablı qələbəni şərh edib.

“Bizim üçün həqiqətən də çox yaxşı oyun oldu. İlk dəqiqələrdən etibarən oyuna nəzarəti ələ aldıq və sona qədər yüksək səviyyədə çıxış etdik. Düşünürəm ki, bu performansla finala layiq idik. Mövsüm ərzində “Qarabağ”a qarşı oyunlarda həm keyfiyyət, həm də xarakter göstərdik. Etdiyimiz işin nəticəsi olaraq bu uğuru qazandığımızı düşünürəm”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında söyləyib.

Yarımmüdafiəçi oyunun sonunda yaşanan gərginlik və mübahisələrə də münasibət bildirib:

“Oyunsonu epizodu tam görmədim. Ona görə də konkret fikir bildirmək üçün yenidən baxmalıyam. Amma ilk təəssüratım budur ki, bu, oyunun gedişində baş verən normal gərginlik idi. Məncə, həmin epizodda penalti yox idi”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”ın müdafiəçisinə “Qarabağ”la matçlar baha başa gəldi
13:47
Futbol

“Sabah”ın müdafiəçisinə “Qarabağ”la matçlar baha başa gəldi

Stiv Solvet sarı vərəqlər səbəbindən həm liqa, həm kubok finalını buraxır
Rüstəm Rəhimov: “Hakim qərarları “Sabah” - “Qarabağ” matçının nəticəsinə təsir etmədi”
13:33
Futbol

Rüstəm Rəhimov: “Hakim qərarları “Sabah” - “Qarabağ” matçının nəticəsinə təsir etmədi”

O, baş hakim Rəvan Həmzəzadənin matçı yaxşı idarə etdiyini bildirib
Azər Bağırov: “Əsas komandaya cəlb etdiyimiz futbolçularda perspektiv hiss edirik”
12:49
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Əsas komandaya cəlb etdiyimiz futbolçularda perspektiv hiss edirik”

Mütəxəssis həmçinin “Kəpəz”in hazırkı durumu ilə bağlı da danışıb
Artetanın oğlu “Arsenal”ın U-18 komandasında debüt edib
12:19
Futbol

Artetanın oğlu “Arsenal”ın U-18 komandasında debüt edib

Qabriel Arteta hücumçu mövqeyində oynayır
İranın əvəzinə DÇ-2026-ya İtaliya yığması qatılsın - TƏKLİF
11:34
Futbol

İranın əvəzinə DÇ-2026-ya İtaliya yığması qatılsın - TƏKLİF

Trampın xüsusi nümayəndəsi FIFA-ya müraciət edib
“Sabah” Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb
11:28
Futbol

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb

Velko Simiç yarımfinalın “Qarabağ”la cavab görüşündə (2:1) hesabı bərabərləşdirib

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı