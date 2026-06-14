DÇ-2026: Almaniya “cırtdan”a qarşı, Niderland Yaponiya ilə döyüşəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə Dünya Çempionatının dördüncü oyun günündə E və F qruplarında mübarizəyə start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, diqqət mərkəzində Almaniyanın turnirin debütantı Kurasao ilə start oyunu və qrupda birinci yer uğrunda mübarizədə əsas rol oynaya biləcək Niderland - Yaponiya qarşılaşması olacaq.
Almaniya - Kurasao 14 iyun, saat 21:00 (burada və aşağıda Bakı vaxtı ilə)
Almaniya turnirə Hyustonda Kurasao ilə matçla başlayacaq. Dördqat dünya çempionları üçün bu, sadəcə start qarşılaşması deyil, həm də əvvəlki iki mundialdakı uğursuz çıxışlardan sonra təzyiqin bir hissəsini dərhal üzərlərindən atmaq imkanıdır.
Kurasao ilk dəfə Dünya Çempionatında çıxış edəcək və əhali sayına görə DÇ-2026-nın ən kiçik iştirakçısıdır - adada 160 mindən az insan yaşayır.
Bu yığmalar daha əvvəl bir-biriləri ilə qarşılaşmayıblar. Buna görə də qarşıdakı oyun Almaniya və Kurasao arasındakı rəqabət tarixində ilk matç olacaq.
Yulian Naqelsmannın komandası matça favorit kimi çıxır. Almanlar yaxşı formadadırlar və xüsusilə qrupda Kot-d’İvuarla Ekvadorun da yer aldığını nəzərə alaraq, turnirə qələbə ilə başlamağı planlaşdırırlar. Maraqlı məqamlardan biri güclü mövsüm keçirən və özünü futbolun ən böyük səhnəsində göstərmək şansı qazanan Deniz Undavın mümkün debütüdür.
Kurasao isə öz növbəsində tarixində ilk Dünya Çempionatını keçirir. Komandaya təcrübəli Dik Advokat rəhbərlik edir, heyətin əhəmiyyətli hissəsi isə Niderland futbol məktəbi ilə bağlıdır. Almaniya aşkar favorit görünür, lakin debütant üçün bu matç özünü yüksək səslə tanıtmaq imkanı olacaq.
Niderland – Yaponiya (15 iyun, saat 00:00)
Niderland turnirdə çıxışına Arlinqtonda Yaponiya ilə matçla başlayacaq. Ronald Kumanın komandası üçün bu, elə startdaca vacib sınaqdır. Çünki yaponiyalılar son illərdə Asiyanın ən mütəşəkkil və əlverişsiz rəqiblərindən biri statusunu möhkəmləndiriblər.
Komandalar üç dəfə qarşılaşıblar. Niderland iki matçda qalib gəlib - 2009-cu ildə yoldaşlıq görüşündə 3:0 və 2010-cu il Dünya Çempionatında 1:0. 2013-cü ildə keçirilən daha bir qarşılaşma 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Niderland matça favorit statusunda çıxır, lakin asan gəzinti gözləntisi yoxdur. Müdafiədə zədələnən Yurriyen Timberi əvəz etməli olan Yan Paul van Hekkenin meydana çıxacağı gözlənilir. Yaponiyada da heyətlə bağlı suallar var: Vataru Endo karyerasını başa vurduqdan sonra məşqçilər korpusu meydanın mərkəzini yenidən qurmalı olub.
Adlar və təcrübə baxımından üstünlük Niderlandın tərəfindədir. Lakin Yaponiya favoritləri rəqibi lazımınca qiymətləndirmədiklərinə görə cəzalandırmağı bacarır. Bu matç oyun gününün taktiki baxımdan ən maraqlı qarşılaşmalarından biri ola bilər.
Kot-d’İvuar – Ekvador (15 iyun, saat 03:00)
Filadelfiyada dördüncü oyun gününün ən bərabər qarşılaşmalarından biri keçiriləcək. Kot-d’İvuar fasilədən sonra Dünya Çempionatına qayıdır və nəhayət, qrup mərhələsini keçməyi planlaşdırır. Ekvador isə etibarlılığa və güclü müdafiə xəttinə güvənir.
Qeyd edək ki, komandalar ilk dəfə bir-biriləri ilə oynayacaqlar. Kot-d’İvuar seçmə mərhələsini inamla keçib və turnirə güclü hücum potensialı ilə gəlir. Emerse Faenin komandası sürətli və texnikalı futbolçulara malikdir, lakin turnirin startından əvvəl Kleman Akpanın zədələnməsi səbəbindən məşqçilər korpusu iştirak ərizəsində dəyişiklik etməli olub.
Ekvador isə öz növbəsində Cənubi Amerikanın ən intizamlı komandalarından biridir. Sebastyan Bekkasesenin komandası matça uzun məğlubiyyətsiz seriya və etibarlı müdafiə xətti ilə çıxır. Avropanın aparıcı liqalarında oynayan futbolçular burada mühüm rol oynayırlar.
Görüş oyun gününün ən gözlənilməz qarşılaşmalarından biri kimi görünür. Mütəxəssislər sabitliyə görə Ekvadora cüzi üstünlük verirlər, lakin komandaların şansları demək olar ki, bərabər qiymətləndirilir.
İsveç – Tunis (15 iyun, saat 06:00)
Oyun gününü Monterreydə keçiriləcək İsveç - Tunis matçı başa vuracaq. Hər iki komanda üçün F qrupundakı start qarşılaşması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki qarşıda onları Niderland və Yaponiya ilə çətin matçlar gözləyir.
Yığmalar daha əvvəl dörd dəfə bir-biriləri ilə qarşılaşıblar. İsveç iki, Tunis isə bir qələbə qazanıb, daha bir matç heç-heçə ilə başa çatıb. Sonuncu görüş 2003-cü ildə keçirilib və Tunis 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
İsveçlilərin əsas gücü hücum xəttidir. Aleksander İsak və Viktor Dyökeres turnirin ən maraqlı tandemlərindən birini formalaşdırırlar. Qrem Potter komandanın hücum potensialını topsuz daha etibarlı oyunla birləşdirə biləcəyinə ümid edir.
Tunis intizama və müdafiəyə güvənir. Komanda seçmə mərhələsini çox inamla keçib və bir qol belə buraxmayıb. Bu da onu istənilən yığma üçün son dərəcə əlverişsiz rəqibə çevirir.
İsveç daha güclü hücum xəttinə görə favorit görünür. Lakin Tunis matçı ağır və qapalı mübarizəyə çevirə bilər. Hər iki komanda üçün startda xal itkisi pley-offa çıxmaq vəzifəsini çətinləşdirə bilər.
DÇ-2026-nın dördüncü oyun günü Almaniyanın yüksək səviyyəyə qayıtmağa nə dərəcədə hazır olduğunu göstərməli, həmçinin bir neçə yığmanın eyni anda pley-offa vəsiqəyə iddia etdiyi F qrupunda ilk cavabları verməlidir. Kurasaonun debütü xüsusi maraq doğurur, lakin günün əsas intriqaları Niderland - Yaponiya və Kot-d’İvuar - Ekvador matçlarında yaşana bilər.