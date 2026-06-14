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Kerem üç nəhəngin arasında - boy fərqi gündəm oldu - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 13:23
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Kerem üç nəhəngin arasında - boy fərqi gündəm oldu - FOTO

Türkiyə futbol millisinin hücumçusu Kerem Aktürkoğlunun 2026-cı il dünya çempionatında Avstraliyaya qarşı keçirdiyi matçda rəqib müdafiəçilərlə boy fərqi diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma zamanı televiziya ekranlarına düşən görüntülər futbolsevərlər arasında ən çox müzakirə olunan məqamlardan birinə çevrilib.

Avstraliyanın müdafiə xəttində yer alan Alessandro Çirkatinin boyu 190, Harri Sauttarın 198, Kemeron Bercessin isə 194 santimetrdir. Kerem Aktürkoğlunun (173 sm) bu futbolçular arasında hava topları uğrunda mübarizəsi maraqlı görüntülərin yaranmasına səbəb olub.

Xüsusilə standart vəziyyətlər zamanı türkiyəli futbolçu ilə rəqib müdafiəçilər arasındakı nəzərəçarpan boy fərqi diqqətdən yayınmayıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri Keremin üç hündürboylu müdafiəçi arasında apardığı mübarizə ilə bağlı zarafatlı paylaşımlar ediblər. Futbolçunun fiziki fərqə baxmayaraq, mübarizədən çəkinməməsi azarkeşlər tərəfindən təqdir olunub.

Qeyd edək ki, Türkiyə millisi D qrupunun ilk turunda Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
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