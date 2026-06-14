Meksikada DÇ-2026 ərəfəsində Ölülər günü paradı - FOTO

Meksikanın paytaxtı Mexikoda 2026-cı il Dünya Çempionatının ab-havasını ölkənin ənənəvi Ölülər günü bayramı ilə birləşdirən rəngarəng yürüş keçirilib.
İdman.Biz “Latimes”a istinadən xəbər verir ki, “Gran Desfile Mundialista” adlı parad 13 iyunda Mexiko küçələrində təşkil olunub və mundialın ən diqqətçəkən mədəni tədbirlərindən birinə çevrilib.
Ölülər günü Meksikada ənənəvi olaraq noyabrda qeyd edilsə də, təşkilatçılar bayramın elementlərini xüsusi olaraq 2026 Dünya Çempionatına uyğunlaşdırıblar.
Yürüş iştirakçıları daha əvvəl Meksikada keçirilmiş 1970 və 1986-cı il dünya çempionatlarının talismanlarını əks etdirən nəhəng hava şarlarını nümayiş etdiriblər.
Paradda ən çox diqqət çəkən hissələrdən biri Ölülər günü üslubunda hazırlanan və dünya futbolunun əfsanələrinə həsr olunan tematik platforma olub.
Parad ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən DÇ-2026-nı müşayiət edən genişmiqyaslı tədbirlər proqramının bir hissəsi olub.
Qeyd edək ki, mundial 11 iyunda başlayıb. Qrup mərhələsi 27 iyunadək davam edəcək, bundan sonra pley-off görüşlərinə start veriləcək.
Turnir ərzində ümumilikdə 104 matç keçiriləcək. Bu, dünya çempionatları tarixində rekord göstəricidir.