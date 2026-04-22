La Liqa: “Atletik” azlıqda qalsa da, “Osasuna”ya qalib gəlib - YENİLƏNİR

İspaniya La Liqasının 33-cü turu çərçivəsində keçirilən “Atletik” - “Osasuna” matçı meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun 16-cı dəqiqəsində “Atletik”in hücumçusu Qorka Quruseta rəqib qapısına yol taparaq hesabı açıb. Qarşılaşmanın son dəqiqələri ev sahibləri üçün gərgin keçib. Belə ki, 90+1-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Mikel Haurexisar ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. Azlıqda qalan Bilbao təmsilçisi üstünlüyünü qorumağı bacarıb.
Bu qələbədən sonra “Atletik” xallarının sayını 41-ə çatdıraraq turnir cədvəlində doqquzuncu pilləyə yüksəlib. “Osasuna” isə 39 xalla 10-cu sırada qərarlaşıb.
Növbəti turda aprelin 25-də “Atletik” səfərdə Madrid “Atletiko”su ilə qarşılaşacaq. “Osasuna” isə bir gün sonra doğma meydanda “Sevilya”nı qəbul edəcək.
23:41
İspaniya La Liqasının 33-cü turu çərçivəsində keçirilən “Malyorka” və “Valensiya” qarşılaşması bərabərliklə başa çatıb. Görüşün gərgin keçməsinə baxmayaraq, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətlənməli olublar - 1:1.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı meydan sahibləri açıblar. Qarşılaşmanın 49-cu dəqiqəsində yarımmüdafiəçi Samu Koşta “Malyorka”nı önə çıxarıb. Lakin qonaqların bu qola cavabı gecikməyib. “Valensiya”nın hücumçusu Umar Sadiq 67-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib. Qalan dəqiqələrdə hər iki komandanın cəhdlərinə baxmayaraq, hesab dəyişməz qalıb.
Bu nəticədən sonra “Malyorka” 35 xalla turnir cədvəlinin 14-cü pilləsində qərarlaşıb. “Valensiya” isə 36 xalla 13-cü yerdəki mövqeyini qoruyub.
Hər iki komanda növbəti oyunlarını aprelin 25-də keçirəcək. “Malyorka” səfərdə “Alaves”in qonağı olacaq, “Valensiya” isə doğma meydanda “Jirona”nı qəbul edəcək.