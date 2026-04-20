“Turan Tovuz”dan Premyer Liqada 25-ci səfər qələbəsi

Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Araz-Naxçıvan”la oyun “Turan Tovuz”un tarixinə iki yubileylə düşüb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Qərb təmsilçisi Premyer Liqada 25-ci dəfə səfərdə qalib gəlib.

Yubiley qələbəsi 69-cu matça təsadüf edib. Tovuz klubu turnirin tarixində 25 və daha çox səfər qələbəsi qazanan 20-ci komanda olub. İlk belə nəticə 2022/2023 mövsümünə təsadüf edib. “Turan Tovuz” 2022-ci il avqustun 13-də “Səbail”in meydanından 3 xalla dönüb - 1:0.

“Araz-Naxçıvan”la görüş həm də tovuzluların Premyer Liqada 10-cu böyükhesablı qələbəsi kimi yadda qalıb. Evdə 4 dəfə üç və ya daha çox top fərqinə sevinən “Turan Tovuz” səfərdə 6-cı uğurunu əldə edib. İlk belə qələbə 2023-cü il mayın 5-də “Neftçi” ilə ev matçında qazanılıb - 4:0.

Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” “Araz-Naxçıvan”ı üç cavabsız qolla üstələyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Anri “Arsenal”ı sərt tənqid etdi
11:59
Futbol

Anri “Arsenal”ı sərt tənqid etdi

Klubun əfsanəsi “Mançester Siti”yə məğlubiyyətdən sonra komandanın oyununu bəyənməyib
Azərbaycanın U-17 millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün ilkin heyəti açıqlanıb
11:36
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün ilkin heyəti açıqlanıb

Yekun 20 nəfərlik heyət səfər öncəsi müəyyənləşəcək
Premyer Liqanın 28-ci turunu 23 minə yaxın azarkeş izlədi
11:29
Futbol

Premyer Liqanın 28-ci turunu 23 minə yaxın azarkeş izlədi

Tribunalar 28-ci turda daha aktiv olub
Kun Aquero: “Lamin Yamal Messi və Mbappedən üstündür”
11:16
Dünya futbolu

Kun Aquero: “Lamin Yamal Messi və Mbappedən üstündür”

Əfsanəvi hücumçu “Barselona”nın 18 yaşlı ulduzuna heyranlığını gizlətməyib
“Zirə” - “Neftçi” matçı 100-cü heç-heçə ilə yadda qaldı
11:10
Futbol

“Zirə” - “Neftçi” matçı 100-cü heç-heçə ilə yadda qaldı

Bərabərliklərin 51-i evdə, 49-u səfərdə qeydə alınıb
Van Deykdən Salah barədə təsirli sözlər
10:43
Futbol

Van Deykdən Salah barədə təsirli sözlər

“Liverpul”un kapitanı hücumçunun komanda üçün əhəmiyyətini vurğuladı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb