20 Aprel 2026
"Arsenal" azarkeşinin dərdi çəkiləsi deyil - VİDEO

20 Aprel 2026 08:10
“Arsenal” azarkeşinin dərdi çəkiləsi deyil - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda baş tutan və “erkən final” adlandırılan qarşılaşmada “Mançester Siti”nin “Arsenal”ı 2:1 hesabı ilə məğlub etməsi londonlu azarkeşlərin səbrini daşırıb. Çempionluq yolunda ağır zərbə alan “topçular”ın tanınmış tərəfdarlarından birinin reaksiyası sosial şəbəkələrdə gündəmə çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Arsenal”a olan bağlılığı ilə tanınan məşhur fenomen azarkeş oyunun bitiş fitindən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O, stress keçirərək əynindəki klubu formasını parçalayıb.

Həmin anları sosial media hesabında paylaşan azarkeş “Artıq bezmişəm!” sözləri ilə klubun son illərdəki uğursuzluğuna və çempionluğun yenidən əldən qaçmaq ehtimalına etirazını bildirib. Bu paylaşım qısa müddətdə minlərlə reaksiya və şərh toplayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qvardiola Ser Aleks Ferqyusonun rekorduna şərik çıxdı
07:22
Futbol

Qvardiola Ser Aleks Ferqyusonun rekorduna şərik çıxdı

“Arsenal” üzərindəki qələbə Pepin böyük oyunlardakı ustalığını bir daha sübut etdi
Premyerliqada VAR qalmaqalı: Qabriel Holandı vurduğu üçün qovulmalı idi? - VİDEO
05:11
Futbol

Premyerliqada VAR qalmaqalı: Qabriel Holandı vurduğu üçün qovulmalı idi? - VİDEO

“Arsenal”ın müdafiəçisi meydanda qaldığı üçün çox bəxtlidir
Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun
04:23
Futbol

Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun

“Bavariya”nın gənc ulduzu çempionluq matçında əlamətdar rəqəmə çatıb
Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO
03:12
Futbol

Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO

Mersisayd derbisində fərqlənən misirli ulduz adını tarixə yazdırıb
“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb
01:41
Futbol

“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb

“Cimbom” Çempionlar Liqası öncəsi “Mançester Yunayted”in kapitanını hədəf alıb
Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Park de Prens”də keçirilən matçda “Lion” 11 dəqiqədə iki qol vurdu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb